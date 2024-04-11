Video Yaşam MSB açıkladı! Gara'da 3 PKK'lı terörist etkisiz | Video
MSB açıkladı! Gara'da 3 PKK'lı terörist etkisiz | Video

MSB açıkladı! Gara'da 3 PKK'lı terörist etkisiz | Video

11.04.2024 | 14:20

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından "Terör örgütünün belini doğrultmasına müsaade etmeyecek, inlerinde vurmaya devam edeceğiz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 3 PKK’lı teröristi daha düzenlediği hava harekâtı ile etkisiz hâle getirdi" açıklamasında bulundu.

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