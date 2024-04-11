MSB açıkladı! Gara'da 3 PKK'lı terörist etkisiz | Video
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından "Terör örgütünün belini doğrultmasına müsaade etmeyecek, inlerinde vurmaya devam edeceğiz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 3 PKK’lı teröristi daha düzenlediği hava harekâtı ile etkisiz hâle getirdi" açıklamasında bulundu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:59
MSB açıkladı! Gara'da 3 PKK'lı terörist etkisiz | Video 11.04.2024 | 14:20
00:15
Çevreyolunda ters yöne girdi, doğru yönde giden sürücülerle tartıştı | Video 11.04.2024 | 12:39
06:49
İzmir’in göbeğinde can çekişen bir tarih: Basmane | Video 11.04.2024 | 12:39
02:56
04:30
Tırnaktan bile küçük İncil, görenleri hayrete düşürüyor | Video 11.04.2024 | 10:33
01:14
01:17
Kavşağı boks ringine çevirdiler: O anlar kamerada | Video 11.04.2024 | 08:32
04:26
Bayramda Kapadokya’da görsel şölen | Video 11.04.2024 | 08:32
01:35
Muğla'da dehşet anları! Şehrin ortasında acımasızca böyle vurdu | Video 11.04.2024 | 08:32
01:01
Narkoçelik-11 operasyonunda 13 şüpheli yakalandı | Video 11.04.2024 | 08:32
05:44
Antalya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var | Video 10.04.2024 | 14:16
02:40
05:34
Ayasofya Camii'nde bayram namazı | Video 10.04.2024 | 10:54
00:39
Dilenci kadının üzerinden 23 bin lira çıktı | Video 10.04.2024 | 12:18
01:44
01:28
02:14
Hakkari’de sel suları ile mücadele çalışması | Video 10.04.2024 | 10:28
02:29
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bayram namazını kıldırdı | Video 10.04.2024 | 10:05
04:14
İzmir'de bayram alışverişi çılgınlığı | Video 10.04.2024 | 08:34
10:21
Fatih Camii'nde bayram namazı kılındı | Video 10.04.2024 | 08:34