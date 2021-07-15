Müge Anlı'da gündeme gelen Konya'daki Büyükşen çifti cinayetinde flaş HTS ve WhatsApp yazışmaları gelişmesi

Konay'nın Karatay ilçesinde, Necla Büyükşen (54) ve Metin Büyükşen'in (55) 3 yıl önce evlerinde pompalı tüfekle öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 24 şüphelinin jandarmadaki sorguları sürüyor. Şüphelilerin HTS (iletişim) kayıtları ile WhatsApp yazışmalarının dökümlerine ulaşılıp, sorgulamalar yapılırken, adreslerde ele geçirilen av tüfekleri ise incelemeye alındı.