Müge Anlı'da şaşırtan olay! Kız ben senin maaşını yerim dedi, yedi | Video
Müge Anlı İle Tatlı Sert'e katılan Seda Kabalak, evlilik vadiyle dolandırıldığını söyledi. Talihsiz kadın, evlilik sitesinde tanıştığı Mustafa isimli kişinin kendisine 365 bin lira borç bıraktığını belirtti. Mustafa'nın Seda'ya, "Kız ben senin maaşını yerim" dediği öğrenildi. İşte aşk tuzağının hikayesi…
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