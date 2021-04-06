Müge Anlı'da son dakika cinayet ihbarı! Dehşet görüntüleri Müge Anlı'da... 'Fadime Aslan'ı gelini boğarak öldürdü'

Müge Anlı'da kan donduran cinayet iddiası! Fadime Aslan cinayete mi kurban gitti? Müge Anlı 80 yaşındaki Fadime Aslan'ın gelini tarafından darp edildiği anlara ait görüntüleri paylaşarak ölüm olayı ile ilgili şüphelerini dile getirdi.