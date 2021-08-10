Muğla Seydikemer’deki orman yangını kontrol altına alındı | Video
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Muğla’nın Seydikemer ilçesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Karaköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 3 helikopter, 1 uçakla havadan müdahale edilen yangın, kara ekiplerinin de çalışmalarıyla kontrol altına alındı. Bölge halkı da yangın bölgesine gelerek soğutma çalışmalarına destek verdi. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.