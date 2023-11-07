Video Yaşam Muğla’da sis nedeniyle görüş mesafesi düştü | Video
Muğla’da sis nedeniyle görüş mesafesi düştü | Video

Muğla’da sis nedeniyle görüş mesafesi düştü | Video

07.11.2023 | 09:20

Muğla’nın Menteşe ilçesinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

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Hava sıcaklığının düşmesi sebebi ile Muğla'da sabah saatlerinde Menteşe ilçesi şehir merkezinde sisli hava hakim oldu. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Trafikte seyreden sürücüler sisli hava nedeniyle zaman zaman ulaşımda zorluk çekti. Yetkililer ise sis nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

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