Video Yaşam Muş PÖH timinden karlı dağlarda nefes kesen klip | Video
Muş PÖH timinden karlı dağlarda nefes kesen klip | Video

Muş PÖH timinden karlı dağlarda nefes kesen klip | Video

19.12.2021 | 15:03

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Muş İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Polis Özel Harekat (PÖH) Şube Müdürlüğünde görevli polislerin karlı dağlarda arazi arama tarama faaliyeti nefes kesti.

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Muş'ta, terör örgütü PKK'ya göz açtırmayan ve birçok başarılı operasyonda görev alan PÖH ekipleri, karlı dağlarda dosta güven, düşmana korku salıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü resmi Twitter hesabından PÖH timinin yer aldığı arazi arama tarama faaliyeti paylaşıldı. Kar kıyafetleriyle araziye çıkan polislerin videosu kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

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