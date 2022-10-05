Video Yaşam Muz konteynerinde 48 kilo 800 gram kokain ele geçirildi | Video
Muz konteynerinde 48 kilo 800 gram kokain ele geçirildi | Video

Muz konteynerinde 48 kilo 800 gram kokain ele geçirildi | Video

05.10.2022 | 09:38

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Otomobilin çarptığı at menfezden düşüp telef oldu: 4 yaralı | Video 01:00
Otomobilin çarptığı at menfezden düşüp telef oldu: 4 yaralı | Video 05.10.2022 | 10:54
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 5 Ekim 2022 Çarşamba atv izle! | Video 12:59
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 5 Ekim 2022 Çarşamba atv izle! | Video 05.10.2022 | 10:58
Yalova’da dilencinin üzerinden 12 bin lira para çıktı | Video 01:26
Yalova’da dilencinin üzerinden 12 bin lira para çıktı | Video 05.10.2022 | 10:48
Beyoğlu’nda kadınlara tacizi engelleyenlere silahla saldıran 2 şüpheli tutuklandı | Video 03:41
Beyoğlu'nda kadınlara tacizi engelleyenlere silahla saldıran 2 şüpheli tutuklandı | Video 05.10.2022 | 10:08
Ambulansa saldırdı, meydan dayağı yedi... O anlar kamerada | Video 01:29
Ambulansa saldırdı, meydan dayağı yedi... O anlar kamerada | Video 05.10.2022 | 10:20
Edirne’de binlerce gümrük kaçağı ürün yakalandı, tır sürücüsü gözaltına alındı | Video 02:34
Edirne'de binlerce gümrük kaçağı ürün yakalandı, tır sürücüsü gözaltına alındı | Video 05.10.2022 | 10:20
Balıkçıların park kavgası kamerada: 6 yaralı | Video 01:19
Balıkçıların park kavgası kamerada: 6 yaralı | Video 05.10.2022 | 09:52
Bursa’da amatör lig maçı sonrası taraftarlar arasında kavga çıktı | Video 00:25
Bursa’da amatör lig maçı sonrası taraftarlar arasında kavga çıktı | Video 05.10.2022 | 09:45
Arnavutköy’de 2 kişi park halindeki otobüslerin aküsünü çaldı | Video 01:06
Arnavutköy’de 2 kişi park halindeki otobüslerin aküsünü çaldı | Video 05.10.2022 | 10:08
Muz konteynerinde 48 kilo 800 gram kokain ele geçirildi | Video 03:20
Muz konteynerinde 48 kilo 800 gram kokain ele geçirildi | Video 05.10.2022 | 09:38
Samsun’da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı | Video 01:10
Samsun'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı | Video 05.10.2022 | 09:33
Kadıköy’de polisin Dur ihtarına uymayan araç kovalamaca sonucunda yakalandı | Video 02:09
Kadıköy'de polisin "Dur" ihtarına uymayan araç kovalamaca sonucunda yakalandı | Video 05.10.2022 | 09:28
Telefon kaçakçılarına darbe: 10 gözaltı | Video 01:30
Telefon kaçakçılarına darbe: 10 gözaltı | Video 05.10.2022 | 09:27
Çakarlı trafik magandası gözaltına alındı | Video 00:12
Çakarlı trafik magandası gözaltına alındı | Video 05.10.2022 | 09:22
İzmir’de iki grup arasında köpek kavgası: Bir kişi cam şişe ile boğazından yaralandı | Video 00:41
İzmir'de iki grup arasında köpek kavgası: Bir kişi cam şişe ile boğazından yaralandı | Video 05.10.2022 | 09:06
Cep telefonu kaçakçıları zehir taciri çıktı: 10 gözaltı | Video 01:13
Cep telefonu kaçakçıları zehir taciri çıktı: 10 gözaltı | Video 05.10.2022 | 09:04
Küçükçekmece’de 14 katlı binada çıkan yangın büyük paniğe neden oldu | Video 04:33
Küçükçekmece’de 14 katlı binada çıkan yangın büyük paniğe neden oldu | Video 05.10.2022 | 08:48
Erzincan’da iki grup arasındaki kavga kameraya yansıdı | Video 00:34
Erzincan'da iki grup arasındaki kavga kameraya yansıdı | Video 05.10.2022 | 08:54
İki grup arasındaki kavga cep telefonu kamerasına yansıdı | Video 00:34
İki grup arasındaki kavga cep telefonu kamerasına yansıdı | Video 05.10.2022 | 08:41
Beylikdüzü E-5 kara yolunda zincirleme trafik kazası: 4 yaralı | Video 02:20
Beylikdüzü E-5 kara yolunda zincirleme trafik kazası: 4 yaralı | Video 05.10.2022 | 01:36

Mersin Limanı'nda muz yüklü konteynerde yapılan aramada, 48 kilo 800 gram kokain ele geçirildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ekvator'dan Hong Kong bandıralı gemiyle Mersin Limanı'na getirilen muz yüklü kontneynerlerin içinde uyuşturucu madde olduğu bilgisine ulaşan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, konuyla ilgili çalışma başlattı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda liman sahasındaki muz yüklü konteynerlerde 'Miror' ve 'Brego' adlı narkotik köpekleri vasıtasıyla yapılan aramada, konteynerin birinde havalandırma boşluğuna zulalanmış 40 paket halinde 48 kilo 800 gram kokain ele geçirildi.

Olayla ilgili M.K, A.K., G.S., A.U.B. ve E.G.Ö. gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA