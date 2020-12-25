Nehre düşen karacayı kurtarmak için gözünü kırpmadan suya atladı
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:02
İstanbul Kağıthane'de kuyumcuda bıçaklı soyguncu dehşeti | Video 25.12.2020 | 11:20
01:00
Bakan Dönmez duyurdu: İlk defa üretimine başlıyoruz | Video 25.12.2020 | 11:19
00:21
Cepçi kadın hırsızlar! Saniyeler içince alıp kaçtılar | Video 25.12.2020 | 10:55
11:33
01:53
Nehre düşen karacayı kurtarmak için gözünü kırpmadan suya atladı 25.12.2020 | 10:31
00:35
İstanbul Sarıyer'de yürekleri ısıtan görüntü | Video 25.12.2020 | 10:25
08:42
00:51
Başkent'te yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu | Video 25.12.2020 | 10:08
01:25
Marketin vitrinindeki cep telefonunu böyle çaldı | Video 25.12.2020 | 10:17
01:15
02:44
Ankara'daki sahte alkol operasyonunda bazanın altında yakalandılar | Video 25.12.2020 | 10:03
00:53
İstanbul’da 7 ilçede El Kaide ve DEAŞ’a yönelik operasyon | Video 25.12.2020 | 10:05
02:25
İstanbul İstiklal Caddesi’nde gün batımı hayran bıraktı | Video 25.12.2020 | 10:03
02:52
04:16
Muş'ta kadınların saç koparan feci sokak kavgası kamerada | Video 25.12.2020 | 09:40
06:01
Ankara'daki yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı | Video 25.12.2020 | 09:31
03:09
2 kez kalbi duran hasta korona virüsü yendi | Video 25.12.2020 | 09:20
02:13
Bursa'da kısıtlamada kavga ihbarına giden polisler şok oldu | Video 25.12.2020 | 09:20
02:01
Adıyaman'daki patlama sesi polis ekiplerini alarma geçirdi | Video 25.12.2020 | 08:26
Artvin’in Borçka ilçesinde itfaiye çalışanı Memduh Kurtuluş, Çoruh nehrine düşen karacayı görünce hiç düşünmeden nehre atladı. Karacayı sudan çıkartmayı başaran itfaiye çalışanı, bütün müdahalesine rağmen karacayı hayata döndüremedi. O anlar ise cep telefonu tarafından kaydedildi.
İtfaiye çalışanı Memduh Kurtuluş, Çoruh nehri kenarında gezindiği sırada nehirde çırpınan bir karacayı fark etti. Yiyecek aradığı sırada suya düştüğü tahmin edilen karacayı kurtarmak isteyen belediye çalışanı elbiseleriyle birlikte soğuk sulara atladı. Bir süre karacanın peşinden sürüklenen Kurtuluş, daha sonra yüzerek karacaya ulaştı. Etraftaki vatandaşların yardımıyla karaca sudan çıkartıldı. Sudan çıkartılan karacanın yaşamadığını fark eden vatandaşlar yeniden hayata döndürmek için caba harcasalar da başaramadılar. Karaca kısa süre sonra can verdi. O anlar ise etrafta bulunanlar tarafından saniye saniye cep telefonuna kamerasına kayıt edildi.