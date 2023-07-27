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Niğde'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı | Video

Niğde'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı | Video

27.07.2023 | 13:26

NİĞDE'de minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybeden otomobil sürücüsü Osman Uğur'un polis okulu öğrencisi olduğu ve bir süre önce nişanlandığı öğrenildi.

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Kaza, sabah saatlerinde Çamardı-Pozantı kara yolu Mahmatlı mevkisinde meydana geldi. Ünal Korkoca yönetimindeki minibüs ile karşı yönden gelen Osman Uğur'un kullandığı otomobil çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Korkoca ile Uğur'un kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobilde ağır yaralanan Halime Ş. ise ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazada hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri otopsi için morga kaldırıldı.

Osman Uğur'un polis okulu öğrencisi olduğu ve bir süre önce nişanlandığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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