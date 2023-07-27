Niğde'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı | Video
NİĞDE'de minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybeden otomobil sürücüsü Osman Uğur'un polis okulu öğrencisi olduğu ve bir süre önce nişanlandığı öğrenildi.
Osman Uğur'un polis okulu öğrencisi olduğu ve bir süre önce nişanlandığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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