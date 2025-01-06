Video Yaşam Niğde'de otobüs TIR'a çarptı: Çok sayıda yaralı var | Video
Niğde'de otobüs TIR'a çarptı: Çok sayıda yaralı var | Video

Niğde'de otobüs TIR'a çarptı: Çok sayıda yaralı var | Video

06.01.2025 | 10:28

Niğde'de yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı.

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