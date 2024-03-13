Nişanlısı tarafından öldüresiye dövüldü! Dehşet dolu anlar kamerada | Video 13.03.2024 | 14:29 ZEYTİNBURNU'nda İlayda Ötünç isimli kadın, nişanlısı Barış Çatak tarafından öldüresiye dövüldü. Olay güvenlik kamerasına yansırken 21 yaşındaki kadın, nişanlısı hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İddiaya göre, Barış Çatak'ın bir arkadaşı sevgilisinin, İlayda Ötünç'ün yanında işe başlamasını istedi. Barış Çatak nişanlısına önce bu teklifi kabul etmemesini söylemesine rağmen daha sonra hep birlikte yemeğe çıkmak istedi. İlayda Ötünç nişanlısına fikrinin neden değiştiğini sorması üzerine tartışma çıktı. Çatak, nişanlısı Ötünç'ü arkadaşının sevgilisine hakaret etmekle suçladı. İddiaya göre Çatak, 'Arkadaşımın namusuna laf edemezsin' diyerek Ötünç'ü öldüresiye dövmeye başladı. Aldığı darbelerle vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Ötünç polise giderek şikayetçi oldu.

"TEKME ATTI TOKAT ATTI, NİŞAN KOLYEMİZİ KOPARDI"

Öldüresiye dövülen İlayda Ötünç, "Nişanlım tarafından darbedildim. Ortak bir arkadaşımız vardı kız arkadaşını yurtdışından geleceğini söyledi. Yanına alır mısın diye teklifte bulunmuştu. Ben de nişanlanacağı kişi olduğu için yanıma alabileceğimi düşündüm. Kız yurtdışından geldikten sonra biz tanıştık. Nişanlım da kızı istemedi. Yanıma işe başlasa dahi asla diyaloğa girmememi söyledi. Ben de saygı duydum ve konuyu kapattım. Ramazan'ın ilk gününde beraber oruç açacağımızı söyledi. 'Düne kadar laf ediyordun da bugün kalkıp da nasıl beni yemeğe götürüyorsun' dedim. 'Sen nasıl benim arkadaşımın evleneceği kadın hakkında böyle konuşursun' dedi ve bana saldırmaya başladı. Tekme attı tokat attı, nişan kolyemizi kopardı. Gözümü patlattı ortalama 5-6 dakika kadar aralıksız dövdü beni. O an öleceğimi düşündüm. Vurduğu demir sivri bir demir. Daha güçlü vursa kafama girmesi çok büyük olasılıktı. Canım çok yandı. Daha önce şiddet eğilimleri oldu ama tekrarlamayacağını söylemişti. Ben de sevgimden dolayı tekrarlamayacağını düşündüm. Bu kadar büyük şeyler olmamıştı ama görünmeyen yerlerim de oluyordu. Aileme bile bahsetmemeye çalışıyordum. Sonra değişeceğini söyledi" şeklinde konuştu.

"BİR ÇANTA KADAR DEĞERİM YOKMUŞ"

Barış Çatak olay sırasında yere düşen çantayı aldıktan sonra İlayda Ötünç'ü dövmeye devam etti. Ötünç, "Çantayı yerden alıp yerine koyduğu esnada ben gözümle uğraşıyordum. Kafamı kaldırdığımda onu o şekilde gördüğümde kendimi berbat bir halde hissettim. Bir çanta kadar değerimin olmadığını hissettim. Bütün her şey gözümün önünden geçti. Ara sokak kuytu bir köşe bir yer değildi. Ortalık yerde olması rağmen bunu yapan insan orada herhangi bir kesici alet olsa bana rahatlıkla saplayabilirdi. Bu kadarını hiç beklemiyordum bunları yaşayacağımı bilseydim tabii ki de görüşmezdim ama insan yaşamadan bilemiyor. Polise de gittim. Darp raporu da aldım. Uzaklaştırma kararı bugün çıktı ve süreç mahkemede devam edecek" ifadelerini kullandı. Barış Çatak hakkında uzaklaştırma kararı verilirken, Barış Çatak'ın, İlayda Ötünç'e daha önce de şiddet uyguladığı öğrenildi.

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