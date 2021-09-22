Video Yaşam "Öldü" denilen yaşlı kadın kalp masajıyla hayata tutundu | Video

"Öldü" denilen yaşlı kadın kalp masajıyla hayata tutundu | Video

22.09.2021 | 13:30

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kız arkadaşını 10 bıçak darbesiyle öldürmüştü, ilk sözleri ‘İstemeden yaptım’ oldu | Video 04:22
Kız arkadaşını 10 bıçak darbesiyle öldürmüştü, ilk sözleri ‘İstemeden yaptım’ oldu | Video 22.09.2021 | 13:30
Öldü denilen yaşlı kadın kalp masajıyla hayata tutundu | Video 03:20
"Öldü" denilen yaşlı kadın kalp masajıyla hayata tutundu | Video 22.09.2021 | 13:30
Pantolonun beline gizlenen uyuşturucuyu ’Su’ yakaladı | Video 00:40
Pantolonun beline gizlenen uyuşturucuyu 'Su' yakaladı | Video 22.09.2021 | 13:23
Çarşaflı hırsız girdiği evde uyuyakalınca yakalandı | Video 02:50
Çarşaflı hırsız girdiği evde uyuyakalınca yakalandı | Video 22.09.2021 | 13:08
Bergüzar Korel’den babası ünlü oyuncu Tanju Korel’in 16. ölüm yıl dönümünde duygulandıran paylaşım 00:59
Bergüzar Korel'den babası ünlü oyuncu Tanju Korel’in 16. ölüm yıl dönümünde duygulandıran paylaşım 22.09.2021 | 12:34
Ehliyet sınavında maskesine kamera kulağına böcek yerleştirmişti, gerçek ortaya çıktı | Video 06:53
Ehliyet sınavında maskesine kamera kulağına böcek yerleştirmişti, gerçek ortaya çıktı | Video 22.09.2021 | 11:33
Öğrencisinin darp edildiğini gördü, ortalık savaş alanına döndü | Video 00:44
Öğrencisinin darp edildiğini gördü, ortalık savaş alanına döndü | Video 22.09.2021 | 11:33
Yangından etkilenen Antalya’nın vahşi güzelliği Yılkı Atları yaşam alanlarına geri döndü | Video 04:51
Yangından etkilenen Antalya’nın vahşi güzelliği "Yılkı Atları" yaşam alanlarına geri döndü | Video 22.09.2021 | 11:02
Kurşun kalemin ucuna yaptığı minimal heykeller ile hayran bırakıyor | Video 07:25
Kurşun kalemin ucuna yaptığı minimal heykeller ile hayran bırakıyor | Video 22.09.2021 | 11:02
Çalıştığı yalının önünde duran kadın fizyoterapiste otomobil çarptı: Kaza anı kamerada | Video 01:26
Çalıştığı yalının önünde duran kadın fizyoterapiste otomobil çarptı: Kaza anı kamerada | Video 22.09.2021 | 11:07
Uluslararası Kick Boks şampiyonu milli sporcuya hırsızlık şoku | Video 03:34
Uluslararası Kick Boks şampiyonu milli sporcuya hırsızlık şoku | Video 22.09.2021 | 11:02
Diyarbakır’da cenaze kavgası: 5 yaralı | Video 02:20
Diyarbakır’da cenaze kavgası: 5 yaralı | Video 22.09.2021 | 11:02
Müge Anlı’da sıradışı olay! Müge Anlı canlı yayınında ölüm ilanını yazıp ortadan kaybolan kadından şaşırtan açıklama 16:10
Müge Anlı'da sıradışı olay! Müge Anlı canlı yayınında ölüm ilanını yazıp ortadan kaybolan kadından şaşırtan açıklama 22.09.2021 | 10:27
Başından vurduğu hamile eşini kucağında caddeye taşıdı! Dehşet anları kamerada | Video 03:35
Başından vurduğu hamile eşini kucağında caddeye taşıdı! Dehşet anları kamerada | Video 22.09.2021 | 10:30
Oğlunun korkusundan uyuyamıyor! 26 yaşındaki şahıs hem annesi hem babaannesini dövüyor | Video 04:25
Oğlunun korkusundan uyuyamıyor! 26 yaşındaki şahıs hem annesi hem babaannesini dövüyor | Video 22.09.2021 | 10:19
Müge Anlı canlı yayın izle: 22 Eylül 2021 Çarşamba atv izle! Müge Anlı’da son dakika Ben onun için canımı veririm 07:46
Müge Anlı canlı yayın izle: 22 Eylül 2021 Çarşamba atv izle! Müge Anlı'da son dakika "Ben onun için canımı veririm" 22.09.2021 | 10:12
Kontrolden çıkan tırın 6 aracı biçtiği anlar kamerada | Video 02:19
Kontrolden çıkan tırın 6 aracı biçtiği anlar kamerada | Video 22.09.2021 | 10:04
Adana’da 37 milyon 845 bin liralık vurgun yapan şebekeye operasyon: 22 gözaltı kararı 01:28
Adana'da 37 milyon 845 bin liralık vurgun yapan şebekeye operasyon: 22 gözaltı kararı 22.09.2021 | 09:13
Sokak ortasında bir kişiyi vurdu, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti | Video 00:25
Sokak ortasında bir kişiyi vurdu, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti | Video 22.09.2021 | 09:39
Otomobil okul yolundaki öğrenciye böyle çarptı | Video 01:36
Otomobil okul yolundaki öğrenciye böyle çarptı | Video 22.09.2021 | 09:39

Küçükçekmece’de, balkonda kalp krizi geçiren yaşlı kadın, komşuların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik kalp masajıyla hayata döndü.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi Begonya Sokak'taki 4 katlı binada yaşandı. Edinilen bilgiye göre, binanın ikinci katındaki balkonda yaşlı kadını hareketsiz gören komşuları, durumu 112 Acil Servise bildirdi. Olay yerine gelen Ayşe Karangüney'in (70) yakınları ve sağlık ekipleri, kapının kilitli olması nedeniyle içeri giremedi. Çilingir yardımıyla içeri giren sağlık ekipleri, balkondaki kadına kalp masajı yapmaya başladı. Yaklaşık yarım saatlik müdahalenin ardından "öldü" denilen yaşlı kadın kalp mesajıyla hayata döndürüldü. Sandalyede otururken kalp krizi geçirdiği öğrenilen yaşlı kadın, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Komşularının bağırmasıyla olayı fark ettiklerini anlatan Hasan Önal, "Komşu dışarı bağırdı, dışarı çıktık. Komşu balkonda bayılmış. Ambulans çağırdık, kapı kilitlenmiş. Çilingir geldi, çıkardılar. Öldü sandılar fakat ambulans masaj yapınca, tekrar cana, geldi. Geri döndü, hastaneye kaldırıldı" dedi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA