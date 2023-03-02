Video Yaşam 'Omuz Omuza' kampanyasında 845,7 milyon lira yardım toplandı | Video
'Omuz Omuza' kampanyasında 845,7 milyon lira yardım toplandı | Video

'Omuz Omuza' kampanyasında 845,7 milyon lira yardım toplandı | Video

02.03.2023 | 09:29

Futbol camiası tarafından Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerden zarar gören vatandaşlar için ortak yayınla düzenlenen "Omuz Omuza" destek kampanyasında ilk gün 845,7 milyon lira yardım toplandı.

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