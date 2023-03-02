'Omuz Omuza' kampanyasında 845,7 milyon lira yardım toplandı | Video
Futbol camiası tarafından Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerden zarar gören vatandaşlar için ortak yayınla düzenlenen "Omuz Omuza" destek kampanyasında ilk gün 845,7 milyon lira yardım toplandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:21
'Omuz Omuza' kampanyasında 845,7 milyon lira yardım toplandı | Video 02.03.2023 | 09:29
00:14
01:47
Tekirdağ'da feribot yangını: 30 kişi dumandan etkilendi | Video 02.03.2023 | 09:22
01:04
Çekici ile çarpışan motosikletin sürücüsü, hayatını kaybetti | Video 02.03.2023 | 09:18
01:07
Erciş Belediyesinden depremzede öğrencilere sinema etkinliği | Video 02.03.2023 | 08:37
01:00
Trafikte yol verme kavgası: 3 gözaltı | Video 02.03.2023 | 08:37
02:00
02:01
Geri dönüşüm deposunda çıkan yangın paniği | Video 02.03.2023 | 08:38
00:59
Büyükçekmece'de alev topuna dönen otomobil kamerada | Video 02.03.2023 | 08:38
00:46
04:52
Burdur'da tarım makinesi üreten fabrikada yangın | Video 01.03.2023 | 23:41
00:44
02:45
Tuzla İçmeler Köprüsü’nde tır yüklü tır sıkıştı | Video 01.03.2023 | 16:45
03:49
Pazarı kundaklayan şahıs güvenlik kamerasında | Video 01.03.2023 | 16:30
02:20
Pendik’te esnafa silahlı saldırı kamerada | Video 01.03.2023 | 15:45
02:21
Büyük kısmı kapatılan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi havadan görüntülendi | Video 01.03.2023 | 13:28
01:00:00
06:55
Berdan Barajı alarm veriyor! Su seviyesi yüzde 15'lere kadar düştü | Video 01.03.2023 | 13:28
04:51
Depremde dağ dağa kavuştu, doğal gölet oluştu | Video 01.03.2023 | 13:28
06:57
Kuzuların anneleriyle buluştuğu anlar böyle görüntülendi | Video 01.03.2023 | 13:07