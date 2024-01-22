Video Yaşam Osmaniye'de tekstil fabrikasında yangın: 4 işçi dumandan etkilendi | Video
Osmaniye'de tekstil fabrikasında yangın: 4 işçi dumandan etkilendi | Video

Osmaniye'de tekstil fabrikasında yangın: 4 işçi dumandan etkilendi | Video

22.01.2024 | 11:02

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesindeki bir tekstil fabrikasında gece saatlerinde başlayan yangın sabah saatlerinde kontrol altına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Yangın, gece saat 03.00 sıralarında Toprakkale İlçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'nde bir tekstil fabrikasının makine bölümünde çıktı. İhbar üzerine bölgeye Osmaniye, Toprakkale, Türkmen Beldesi, Hatay ve Erzin'den itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın fabrikanın depo bölümlerine ulaşmadan kontrol altına alındı. Vardiyada 40 çalışanın olduğu dumandan etkilenen 4 işçi ise ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Fabrikada soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Jandarma fabrika yangını ile ilgili soruşturma başlattı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Osmaniye’de tekstil fabrikasında yangın: 4 işçi dumandan etkilendi | Video 01:35
Osmaniye'de tekstil fabrikasında yangın: 4 işçi dumandan etkilendi | Video 22.01.2024 | 11:02
İstanbul’da kız meselesi kavgası kanlı bitti: Arkadaşının başına bıçak sapladı | Video 05:12
İstanbul’da kız meselesi kavgası kanlı bitti: Arkadaşının başına bıçak sapladı | Video 22.01.2024 | 11:00
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 22 Ocak 2024 Pazartesi atv izle! | Video 03:49
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 22 Ocak 2024 Pazartesi atv izle! | Video 22.01.2024 | 10:43
Esenyurt’ta 2 genç sokak ortasında bıçaklandı! O anlar kamerada | Video 04:59
Esenyurt’ta 2 genç sokak ortasında bıçaklandı! O anlar kamerada | Video 22.01.2024 | 10:20
Van’da yolcu midibüsü şarampole devrildi: 20 yaralı | Video 01:25
Van'da yolcu midibüsü şarampole devrildi: 20 yaralı | Video 22.01.2024 | 10:16
Sivas’ta minibüs ile otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var | Video 00:40
Sivas'ta minibüs ile otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var | Video 22.01.2024 | 10:03
Havaalanı polisini şok eden olay: Gerçek sonradan ortaya çıktı! 6 yaşındaki çocuğun çantasından... | Video 00:18
Havaalanı polisini şok eden olay: Gerçek sonradan ortaya çıktı! 6 yaşındaki çocuğun çantasından... | Video 22.01.2024 | 10:00
Uludere’de yılan gibi kıvrılarak ilerleyen yol kartpostallık görüntü oluşturdu | Video 02:46
Uludere'de yılan gibi kıvrılarak ilerleyen yol kartpostallık görüntü oluşturdu | Video 22.01.2024 | 09:52
Çamlıbel kış güzelliği ile mest ediyor | Video 03:47
Çamlıbel kış güzelliği ile mest ediyor | Video 22.01.2024 | 09:50
28 kent için kar uyarısı! Hangi şehirlerde kar bekleniyor? | Video 03:26
28 kent için kar uyarısı! Hangi şehirlerde kar bekleniyor? | Video 22.01.2024 | 09:41
Bayburt’un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu | Video 02:19
Bayburt’un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu | Video 22.01.2024 | 09:36
24 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi 190 saatlik kamera incelemesiyle yakalandı | Video 00:35
24 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi 190 saatlik kamera incelemesiyle yakalandı | Video 22.01.2024 | 09:22
Beyoğlu’nda vapurdan denize düşen yolcu böyle kurtarıldı | Video 01:15
Beyoğlu'nda vapurdan denize düşen yolcu böyle kurtarıldı | Video 22.01.2024 | 09:14
Mersin’de kaçakçılık operasyonu: 13 gözaltı | Video 01:07
Mersin'de kaçakçılık operasyonu: 13 gözaltı | Video 22.01.2024 | 08:21
Çocuk gelin, çocuk damada geri döndü | Video 01:50
Çocuk gelin, çocuk damada geri döndü | Video 21.01.2024 | 14:30
Antalya sahilinde bir ceset daha bulundu | Video 05:30
Antalya sahilinde bir ceset daha bulundu | Video 21.01.2024 | 14:19
Yakıt tankeri, İstanbul Boğazı geçişi sırasında arızalandı | Video 01:52
Yakıt tankeri, İstanbul Boğazı geçişi sırasında arızalandı | Video 21.01.2024 | 14:05
Laf atma cinayetinin görüntüsü ortaya çıktı | Video 01:16
Laf atma cinayetinin görüntüsü ortaya çıktı | Video 21.01.2024 | 14:05
Balina kusmuğundan yapılan tespih 25 bin liraya satılıyor | Video 02:56
Balina kusmuğundan yapılan tespih 25 bin liraya satılıyor | Video 21.01.2024 | 12:25
Fergio House soruşturmasında yeni gelişme | Video 02:29
"Fergio House" soruşturmasında yeni gelişme | Video 21.01.2024 | 13:07

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA