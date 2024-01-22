Osmaniye'de tekstil fabrikasında yangın: 4 işçi dumandan etkilendi | Video
Osmaniye Organize Sanayi Bölgesindeki bir tekstil fabrikasında gece saatlerinde başlayan yangın sabah saatlerinde kontrol altına alındı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:35
Osmaniye'de tekstil fabrikasında yangın: 4 işçi dumandan etkilendi | Video 22.01.2024 | 11:02
05:12
03:49
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 22 Ocak 2024 Pazartesi atv izle! | Video 22.01.2024 | 10:43
04:59
Esenyurt’ta 2 genç sokak ortasında bıçaklandı! O anlar kamerada | Video 22.01.2024 | 10:20
01:25
Van'da yolcu midibüsü şarampole devrildi: 20 yaralı | Video 22.01.2024 | 10:16
00:40
Sivas'ta minibüs ile otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var | Video 22.01.2024 | 10:03
00:18
02:46
03:47
Çamlıbel kış güzelliği ile mest ediyor | Video 22.01.2024 | 09:50
03:26
28 kent için kar uyarısı! Hangi şehirlerde kar bekleniyor? | Video 22.01.2024 | 09:41
02:19
Bayburt’un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu | Video 22.01.2024 | 09:36
00:35
01:15
Beyoğlu'nda vapurdan denize düşen yolcu böyle kurtarıldı | Video 22.01.2024 | 09:14
01:07
Mersin'de kaçakçılık operasyonu: 13 gözaltı | Video 22.01.2024 | 08:21
01:50
Çocuk gelin, çocuk damada geri döndü | Video 21.01.2024 | 14:30
05:30
Antalya sahilinde bir ceset daha bulundu | Video 21.01.2024 | 14:19
01:52
Yakıt tankeri, İstanbul Boğazı geçişi sırasında arızalandı | Video 21.01.2024 | 14:05
01:16
Laf atma cinayetinin görüntüsü ortaya çıktı | Video 21.01.2024 | 14:05
02:56
Balina kusmuğundan yapılan tespih 25 bin liraya satılıyor | Video 21.01.2024 | 12:25
02:29
"Fergio House" soruşturmasında yeni gelişme | Video 21.01.2024 | 13:07