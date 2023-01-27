Oto serviste bakımları yapılan araç, test sürüşünde alev alev yandı | Video
Tekirdağ’da servisten çıkan otomobilin test sürüşü esnasında motor kısmı alev aldı.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, aracın tamamına sıçramadan söndürüldü. Ön kısmı hurdaya dönen araç kullanılamaz hale geldi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:24
Oto serviste bakımları yapılan araç, test sürüşünde alev alev yandı | Video 27.01.2023 | 10:24
01:01
Mersin'de hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı | Video 27.01.2023 | 10:21
00:56
Terör örgütlerine operasyon: 10 gözaltı… | Video 27.01.2023 | 09:38
03:37
02:59
01:48
İzmir’i sağanak vurdu: Polis aracı çöken yolun içine düştü | Video 27.01.2023 | 08:22
00:22
Denizli'de bir evde 2 yaşındaki çocuk ölü bulundu! 27.01.2023 | 00:05
00:13
6 gün önce kaybolan genç toprağa yarı gömülü halde bulundu | Video 26.01.2023 | 22:51
00:46
Bangladeş’te başlayan saklambaç oyunu Malezya’da bitti | Video 26.01.2023 | 22:23
39:34
02:18
Malatya’da soğuk hava ekmek fırınını dondurdu | Video 26.01.2023 | 17:51
03:28
Başakşehir’de forklift devrildi: 1’i ağır 2 yaralı | Video 26.01.2023 | 15:12
01:39
Hırsız evdeki kamerayla kendini çekti | Video 26.01.2023 | 14:58
01:19
Minibüsün lastiğini kesti, sürücü şikayetçi oldu | Video 26.01.2023 | 14:25
03:05
Villa hırsızlık çetesi ‘Barkod’ operasyonu ile çökertildi | Video 26.01.2023 | 12:35
01:18
Okuldan hırsızlık güvenlik kamerasında | Video 26.01.2023 | 13:55
02:54
08:19
00:45
05:23
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 26 Ocak 2023 Perşembe atv izle! | Video 26.01.2023 | 10:35