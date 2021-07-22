Video Yaşam Otomobile çarpan motosikletli sürücü metrelerce havaya uçtu. Feci kaza kamerada | Video

Otomobile çarpan motosikletli sürücü metrelerce havaya uçtu. Feci kaza kamerada | Video

Otomobile çarpan motosikletli sürücü metrelerce havaya uçtu. Feci kaza kamerada | Video
22.07.2021 | 13:00

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Otomobile çarpan motosikletli sürücü metrelerce havaya uçtu. Feci kaza kamerada | Video 00:21
Otomobile çarpan motosikletli sürücü metrelerce havaya uçtu. Feci kaza kamerada | Video 22.07.2021 | 13:00
101 yaşındaki kaplumbağaya yıllardır evladı gibi bakıyor | Video 05:17
101 yaşındaki kaplumbağaya yıllardır evladı gibi bakıyor | Video 22.07.2021 | 12:38
SON DAKİKA: Artvin'de sel felaketi! Sel felaketi bölgesinden canlı yayınla ilk görüntüler... 03:53
SON DAKİKA: Artvin'de sel felaketi! Sel felaketi bölgesinden canlı yayınla ilk görüntüler... 22.07.2021 | 12:42
Samsun'da 58 yılda ilk kez ayrı kalan çiftin duygulandıran buluşması kamerada 03:16
Samsun'da 58 yılda ilk kez ayrı kalan çiftin duygulandıran buluşması kamerada 22.07.2021 | 12:11
İstanbul Şile'de denizde kaybolan 3 kişiden 1'inin cansız bedenine ulaşıldı! 01:25
İstanbul Şile'de denizde kaybolan 3 kişiden 1'inin cansız bedenine ulaşıldı! 22.07.2021 | 11:35
Konya'da tarım işçilerinin minibüsü şarampole yuvarlandı! 1 ölü, 14 yaralı 03:31
Konya'da tarım işçilerinin minibüsü şarampole yuvarlandı! 1 ölü, 14 yaralı 22.07.2021 | 11:36
Hakkari Yüksekova'da korkutan balık ölümleri | Video 03:26
Hakkari Yüksekova'da korkutan balık ölümleri | Video 22.07.2021 | 11:32
SON DAKİKA: Trabzon açıklarındaki korkutan hortum kamerada 01:48
SON DAKİKA: Trabzon açıklarındaki korkutan hortum kamerada 22.07.2021 | 11:35
Artvin'de sel suları çimento harç kamyonunu böyle sürükledi | Video 00:41
Artvin'de sel suları çimento harç kamyonunu böyle sürükledi | Video 22.07.2021 | 11:32
Yangın çıkan evde kadın ölü, kocası ise bilekleri kesik halde bulundu | Video 01:53
Yangın çıkan evde kadın ölü, kocası ise bilekleri kesik halde bulundu | Video 22.07.2021 | 11:08
Rize'deki selde yaşanan can pazarı kamerada | Video 00:52
Rize'deki selde yaşanan can pazarı kamerada | Video 22.07.2021 | 11:03
Ataşehir’de hırsızlar lüks aracı soyup soğana çevirdiler | Video 01:45
Ataşehir’de hırsızlar lüks aracı soyup soğana çevirdiler | Video 22.07.2021 | 10:36
Saklı Cennet ‘Yedigöller' kısıtlamasız bayramda misafirlerini ağırlıyor | Video 06:15
Saklı Cennet ‘Yedigöller' kısıtlamasız bayramda misafirlerini ağırlıyor | Video 22.07.2021 | 10:18
Artvin'de sel ve heyelan | Video 02:28
Artvin'de sel ve heyelan | Video 22.07.2021 | 10:18
SON DAKİKA: Rize'deki sel felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı 02:38
SON DAKİKA: Rize'deki sel felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı 22.07.2021 | 10:22
Edirne'de sahibinin tatile gittiği evde yangın, binadaki 50 kişi tahliye edildi 04:27
Edirne'de sahibinin tatile gittiği evde yangın, binadaki 50 kişi tahliye edildi 22.07.2021 | 09:48
SON DAKİKA: Rize yine sele teslim! Dereler taştı, yolar kapandı: Canlı yayın... 03:12
SON DAKİKA: Rize yine sele teslim! Dereler taştı, yolar kapandı: Canlı yayın... 22.07.2021 | 10:05
Kurbanlık keçi çatıdan böyle düştü | Video 00:19
Kurbanlık keçi çatıdan böyle düştü | Video 22.07.2021 | 10:09
Isparta’da otomobil ile çarpışan minibüs ikiye bölündü! Feci anlar kamerada | Video 01:46
Isparta’da otomobil ile çarpışan minibüs ikiye bölündü! Feci anlar kamerada | Video 22.07.2021 | 10:03
Evlilik teklifi edecekti, tanıdıklarını görünce tüm planları bozuldu! Gülümseten anlar kamerada | Video 00:59
Evlilik teklifi edecekti, tanıdıklarını görünce tüm planları bozuldu! Gülümseten anlar kamerada | Video 22.07.2021 | 10:03

İzmir'de bir otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgilere göre, dün saat 15.30 sıralarında İzmir Kiraz'da devlet hastanesi yakınlarında K.T. idaresindeki otomobil ile Fırat Gümüşçay idaresindeki motosiklet çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü Fırat Gümüşçay'ı ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne götürdü. Gümüşçay, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada ağır yaralanan motosiklette yolcu olarak bulunan S.K. ise ambulansla Tire Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaymak, buradan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kaymak'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, otomobil sürücüsü K.T. kazanın ardından gözaltına alındı. Kaza ise güvenlik kameralarına yansıdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA