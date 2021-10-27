Otomobili çizildi diye kapıcıyı böyle öldürdü! Şoke eden görüntüler ortaya çıktı | Video

Konya’da otomobilin yan tarafında çizik olduğu gerekçesiyle tartıştığı kapıcı Adem Topbaş’ı bıçaklayarak öldüren Ahmet Ünveren gözaltına alındı.

Olay merkez Karatay ilçesi Erenler Mahallesinde meydana geldi. Adem Ünveren otomobilin yanında çizik görmesi üzerine kapıcı Adem Topbaş'ı arayarak otoparktaki aracın yanına gelmesini istedi.

GÖĞÜS BÖLGESİNDEN BIÇAKLADI

Ünveren, Topbaş'a sürekli olarak aracının çizildiği, bunu kimin yaptığını sorarak güvenlik kameralarını bakmayı teklif etti. Topbaş'ında iddiaya göre 'ben arabanızın bekçisi miyim' demesi üzerine kavga çıktı. Ahmet Ünveren Topbaş'ı göğüs bölgesinden bıçakladı.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Can havliyle yakınlardaki bir markete sığınan Topbaş'ın peşinden giden Ünveren bıçaklamaya devam etti. Ağır yaralanan Topbaş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ahmet Ünveren ise suç aleti bıçakla kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.