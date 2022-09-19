Otomobille çarpışan motosikletli yaralandı, sürücü kaçtı: O anlar kamerada | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:13
10:04
01:03
03:22
Modifiye araç tutkunları Bursa'da bir araya geldi | Video 19.09.2022 | 10:05
03:34
01:13
Otomobille çarpışan motosikletli yaralandı, sürücü böyle kaçtı | Video 19.09.2022 | 10:22
01:50
Motosiklet hırsızları önce kameraya ardından polise yakalandı | Video 19.09.2022 | 10:00
00:40
Adana'da 104 kilo 750 gram esrar ele geçirildi | Video 19.09.2022 | 10:00
00:26
00:33
Gaziantep'te deaş operasyonunda 2 tutuklama | Video 19.09.2022 | 09:33
00:42
Motosikletle uyuşturucu satıyordu, suçüstü yakalandı | Video 19.09.2022 | 09:20
03:20
Yolcu dolu halk otobüsüne silahlı saldırı kamerada | Video 19.09.2022 | 09:05
00:35
Güngören'de tramvay yolunda kaza; seferler aksadı | Video 19.09.2022 | 08:48
01:44
Amasya’da yolcu otobüsüyle kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 8 yaralı | Video 19.09.2022 | 08:45
01:12
Ehliyetsiz sürücünün çarpıp kaçtığı 18 yaşındaki kız ağır yaralandı | Video 19.09.2022 | 08:24
00:56
Direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücü ağır yaralandı | Video 19.09.2022 | 08:24
02:33
02:55
İkizlerinden biri kaybolan annenin "Oğlumu bulun" feryadı | Video 18.09.2022 | 16:43
05:56
LGBT'ye karşı "Büyük aile yürüyüşü" Saraçhane'de başladı | Video 18.09.2022 | 16:15
05:23
Binlerce adayın ter döktüğü KPSS Lisans oturumu bugün gerçekleşti | Video 18.09.2022 | 15:04
Tekirdağ’da sollama esnasında motosikletle çarpışan otomobilin olay yerini terk ettiği anlar kameraya yansıdı. Başından yaralanan motosikletli hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan kaza anı ve otomobil sürücüsünün olay yerini terk ettiği anlar an be an kameraya yansıdı.