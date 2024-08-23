Pendik'te iş yerine silahlı saldırı: 4 yaralı | Video
Pendik'te bir iş yerine silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda işyerinde bulunan 4 kişi yaralandı.
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