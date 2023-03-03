Pendik'te otomobil sürücüsüyle kuryenin yol verme tartışması kamerada | Video

Pendik'te seyir halindeki motokurye ile bir otomobil sürücüsünün yol verme tartışmasında otomobil sürücüsünün motokuryeye "sol şerit yasak, sağdan git" demesi dikkat çekti. O anlar motokuryenin kask kamerasına yansıdı.