Pınar Gültekin davasında flaş gelişme! Ara karar açıklandı | Video

Muğla'da boğularak öldürülüp, cesedi varilde yakılan Pınar Gültekin'in (27) cinayet zanlısı Cemal Metin Avcı'nın (32) yargılandığı davada, bugün 7'nci duruşma görüldü. Saat 14.00'teki duruşmaya Gültekin'in ailesinin yanı sıra tutuksuz yargılanan sanıklar da katıldı. Davada ara karar açıklandı. Mahkeme, katil zanlısı Avcı'nın tutukluluk halinin devamına, diğer sanıkların tutukluluk talebinin reddine karar verdi. Mahkeme, tekrar Pınar'ın telefonun şifresi için ABD'ye müzekkere yazılmasına hükmetti. Bir sonraki duruşma 20 Aralık saat 14'de bırakıldı.