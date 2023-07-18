Polis bu seferde ormandaki alevlerle mücadele etti | Video
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri de Malkara ilçesinde çıkan yangına müdahale ederek söndürme çalışmalarına katıldı.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin alevlere müdahale ettiği anlar anbean polis kamerasına yansıdı. Söndürülen ormanda soğutma çalışması sürüyor.
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