Polis bu seferde ormandaki alevlerle mücadele etti | Video 18.07.2023 | 16:24 Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri de Malkara ilçesinde çıkan yangına müdahale ederek söndürme çalışmalarına katıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde çıkan orman yangınına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde çıkan orman yangınına Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çevik Kuvvet Şube ekipleri ve emniyet bünyesindeki TOMA Araçları da söndürme çalışmalarına destek verdi.Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin alevlere müdahale ettiği anlar anbean polis kamerasına yansıdı. Söndürülen ormanda soğutma çalışması sürüyor.