Polis o aracı 12 saatte buldu! Gündüz vakti girdikleri evi soydular, arabayı alıp kaçmışlardı... | Video

İstanbul Ataşehir’de gündüz vakti kapı göbeğini patlatıp içeri giren hırsızlar evdeki ziynet eşyalarını aldı ardından evdeki araba anahtarını da alıp otoparka indiler. Orada aracı da alıp kayıplara karıştı. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüpheli Serkan S.’yi gözaltına aldı. Çalınan araçta bulundu sahibi Onur Lokumcu’ya teslim edildi.

Ataşehir İçerenköy'de 8 Kasım günü meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Saat 14:00 sıralarında binaya gelen hırsızlar önce tek tek kapıları dinledi ardından boş olduğunu düşündükleri evin kapısının kilidini kırıp içeri girdi.

Yaklaşık 30 dakika içeride kalan hırsızlar evdeki yaklaşık 100 bin lira değerinde ziynet eşyalarını ve nakit parayı aldı. Hırsızlar evde buldukları kontak anahtarıyla binanın otoparkına inip aracı aramaya başladı.

Kısa sürede kontağa ait aracı bulup onu da çaldılar. İhbar üzerine çalışma başlatan Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalınan aracı 12 saat geçmeden buldu. Şüpheli Serkan S. ise gözaltına alındı.

OTO MASASINA TEŞEKKÜR ETTİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede bulunan araç sahibi Onur Lokumcu'ya teslim edildi.

Gayrettepe emniyete gelip aracını teslim alan Onur Lokumcu, "Allah polisimizden razı olsun. Oto masası ekipleri 12 saat olmadan aracımızı bulup bize teslim ettiler. Biz evde yokken kapıyı kırıp girmişler. Gündüz vakti evi soymuşlar" dedi.