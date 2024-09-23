Polis Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti, çöp poşeti giydirilerek adliyeye sevk edildi

İstanbul Ümraniye'de 19 yaşındaki Yunus Emre Geçti motosiklet hırsızlığından yakalandıktan sonra polisten kaçtı. Tam 26 suçtan kaydı olan Yunus Emre Geçti kendisini tekrar yakalayan polislerle çatıştı. Operasyonda görevli polislerden birinin silahını alan suç makinesi, ilçe emniyet müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit etti. Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı Şehit eden Yunus Emre Geçti, siyah çöp poşeti giydirilerek kadın polisler tarafından Hayvan Büro Amirliği’nin aracına bindirilerek adliyeye sevk edildi.