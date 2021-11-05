Video Yaşam Polisin dikkati 500 bin liralık altını kurtardı | Video
Polisin dikkati 500 bin liralık altını kurtardı | Video

Polisin dikkati 500 bin liralık altını kurtardı | Video

05.11.2021 | 10:36

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Adana’da güven timlerinin, kuyumcuda hareketlerinden şüphelenip 500 bin liralık altını bozdurmaya çalışırken gözaltına aldığı 1’i kadın 3 kişinin, Aydın’da yaşlı çifti kandırıp altınlarını çalan şahıslar olduğu ortaya çıktı.

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Aydın'da yaşayan ev hanımı İkbal Bilir'i (63) 1 Kasım'da cep telefonuyla arayan kişi, kendisini emniyet müdürü olarak tanıtıp, "Eşin ile oğlun yanımızda. Evde ne kadar altın varsa, bize getirmeniz gerekiyor. Parmak izi çalışması yapacağız. Eğer hepsini getirmezsen ve yapılan aramada evde altın bulursak, seni de gözaltına alırız" dedi.

Bunun üzerine Bilir, evdeki yaklaşık 500 bin TL değerinde çeyrek, yarım, tüm ve bilezikten oluşan altınlarını, evine gelen bir kişiye verdi. Daha sonra eşi İsmail Bilir'le (67) telefonda konuşan İkbal Bilir, dolandırıldığını anladı. Aydın Emniyet Müdürlüğü'ne giden Bilir ailesinin şikayeti üzerine polis, şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

Olaydan iki gün sonra Seyhan ilçesindeki Tarihi Kazancılar Çarşısı'ndaki bir kuyumcuya giren Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı güven timi ekipleri 500 bin liralık altın bozduran 3 kişiden şüphelendi. Altınları nereden aldıklarının sorulması üzerine çelişkili yanıt veren şüpheliler, Aydın'daki dolandırıcılık olayına karışmış olabileceği şüphesiyle gözaltına alındı. Bu anlar kuyumcunun güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Emniyete götürülen şüpheliler Onur D. (24), eşi Merve D. (25) ile arkadaşları Recep Y.'nin (28), Bilir ailesinden aldıkları altınları bozdurmaya çalıştıkları belirlendi. Ayrıca yapılan üst aramasında Merve D.'nin, kuyumcuya girmeden önce 14 çeyrek altını iç çamaşırlarına gizlediği belirlendi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlılar adliyeye sevk edildi. 3 zanlı da nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

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