Polisten kaçan ehliyetsiz traktör sürücüsüne ceza yağdı: O anlar kamerada | Video
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde ehliyetsiz olduğu öğrenilen traktör sürücüsünün polis ekiplerinden kaçışı bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Ekipler tarafından yakalanan sürücüye 44 bin TL idari para cezası uygulandı.
Polis ekiplerinin yakaladığı sürücü 18 yaşındaki E.Ç'ye ehliyetsiz araç kullanmak ve trafiği tehlikeye düşürmekten 44 bin lira idari para cezası uygulandığı öğrenildi.
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