Renkli görüntülere sahne olan Dede Korkut coşkusu meydanlara taştı | Video 18.07.2023 | 08:45 Bayburt Belediyesi tarafından bu yıl 27'ncisi düzenlenen Bayburt Dede Korkut Uluslararası Kültür ve Sanat Şölenleri kapsamında Şölen Komitesi'nce Dede Korkut Anıtı'na çelenk konuldu. Daha sonra Mehteran Takımı ve Halk Oyunları eşliğinde İpekyolu Korteji hareket etti. Dede Korkut Anıtı'ndan başlayan kortej yürüyüşü, Saray Bahçesi Kent Meydanı'nda son buldu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Saray Bahçesi'nde halk oyunları ekiplerinin gösterileriyle renkli görüntülere sahne olan şölen, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Erzincan Belediyesi Mehteran Takımı dinletileriyle davetlilere keyifli dakikalar yaşattı.Burada açılış konuşması gerçekleştiren Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Şölenlerde Dede Korkut'u her yönüyle anlamaya ve anlatmaya çalıştıklarını, programların yanında Bayburt Belediyesi olarak Bayburt kültürünü tanıtmaya yönelik etkinliklere de ev sahipliği yaptıklarını belirterek, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Dedem Korkut'un kopuz çalıp boy boyladığı, soy soyladığı bu güzel yurt toprağından, Anadolu'muzun dört bir yanına ve tüm Türk Dünyası'na selam olsun.Çeyrek asırdan fazladır kurduğumuz toyumuzda hem Türk Dünyası'nın birleştirici unsuru Korkut Ata'mızı yâd etmenin hem de Türk Dünyasından şehrimize gelen soydaşlarımızla tanış olmanın arzusu içindeyiz. Şölenlerimizde Dede Korkut'u her yönüyle anlamaya ve anlatmaya çalıştığımız programların yanında Bayburt'umuzu ve Bayburt kültürünü tanıtmaya yönelik etkinliklerimizde oluyor.Ayrıca gençlerimizi de unutmuyor Türk müziğinin güçlü ve popüler seslerini de onlarla buluşturuyoruz. 7 gün sürecek olan şölen haftamız boyunca şehrimizde ekonomik olarak yaşanacak canlılığın yanı sıra çeşitli vesileler ile rızkının peşinde Yurt toprağının dört bir yanına yayılmış hemşehrilerimizde sıla-ı rahim yaparken dolu dolu bir tatil geçirmiş olacaklar. Her zaman söylediğimiz gibi şölenler Türk Dünyası'nda bir olmanın vesilesidir.Her yıl Temmuz ayının üçüncü haftası düzenlediğimiz şölenlerimizde Sadece Bayburtlular olarak değil Türk Dünyası ve Türkiye'mizin dört bir yanından gelen konuklarımızla bir araya geliyor birliğimizi güçlendiriyoruz.Bu şölen Zihnilerin, İrşadilerin, Celalilerin, Hicranilerin ve daha nice hak ve halk sevdalılarının, günümüz ozanları ile kucaklaşma günleri olacak. Sıladan gurbete, gurbetten sılaya uzanan hasret yolları olacak. O yollar büyüyecek, uzayacak ve Bayburt'tan Anadolu'nun dört bir yanını ve tüm Türk Dünyasını kucaklayacak."Konuşmaların ardından Bayburt Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu, gösterilerini sergiledi. Sırasıyla, Giresun Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu, Silifke Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu, Akçabaat Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu, Gaziantep Mak Gazidans Halk Oyunları Topluluğu, Ankara Angora Halk Oyunları Topluluğu ve Artvin Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu hünerlerini sergileyerek, oyunlarını oynadı. Halk oyunlarının gösterileri ise izleyicilerden tam not aldı.Keyifli dakikaların yaşandığı, renkli görüntülere sahne olan şölen ise ikramiyeli şölen balonları uçurulmasıyla son buldu.7 gün sürecek olan ve açılışı bugün gerçekleşen Bayburt Dede Korkut Uluslararası Kültür ve Sanat Şölenlerine Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Bayburt Milletvekili Orhan Ateş, Gümüşhane Milletvekili Musa Küçük, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, İl Genel Meclisi Başkanı Bülent Yardımcı, İl Jandarma Komutanı Albay Dr. Talha Övet, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk, Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur, Köse Belediye Başkanı Turgay Kesler, Özkürtün Belediye Başkanı Yakup Turgut, Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi İdris Aydın, Milliyetçi Hareket Partisi Bayburt İl Başkan Vekili Esmani Kaban, Milliyetçi Hareket Partisi Gümüşhane İl Başkanı Mete Kaya, Bağcılar AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz, MHP önceki dönem İl Başkanı Bekir Kasap, Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş, kurum amirleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.