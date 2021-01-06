Video Yaşam Rize'de koronavirüsü yenen 105 yaşındaki Emine Nine'den uyarı | Video

Rize'de koronavirüsü yenen 105 yaşındaki Emine Nine'den uyarı | Video

Rize'de koronavirüsü yenen 105 yaşındaki Emine Nine'den uyarı | Video
06.01.2021 | 08:58

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Sakarya'daki havai fişek fabrikası patlamasının ilk duruşması başladı | Video 02:53
Sakarya'daki havai fişek fabrikası patlamasının ilk duruşması başladı | Video 06.01.2021 | 09:29
Sabiha Gökçen'deki helikopter kazasının görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:21
Sabiha Gökçen'deki helikopter kazasının görüntüleri ortaya çıktı | Video 06.01.2021 | 09:15
Rize'de koronavirüsü yenen 105 yaşındaki Emine Nine'den uyarı | Video 06:54
Rize'de koronavirüsü yenen 105 yaşındaki Emine Nine'den uyarı | Video 06.01.2021 | 08:58
İstanbul'da kuyumcuya sahte altın satan dolandırıcıya motokuryeden uçan tekme | Video 06:22
İstanbul'da kuyumcuya sahte altın satan dolandırıcıya motokuryeden uçan tekme | Video 06.01.2021 | 08:58
Sivas'ta hafif ticari aracın altına giren kedi, 2 saatte kurtarıldı | Video 04:46
Sivas'ta hafif ticari aracın altına giren kedi, 2 saatte kurtarıldı | Video 05.01.2021 | 17:26
Farklı iki koronavirüs aşısı yaptırmak sağlıklı mı? | Video 04:20
Farklı iki koronavirüs aşısı yaptırmak sağlıklı mı? | Video 06.01.2021 | 08:51
İzmir'de 4. kattan düşen kadın hayatını kaybetti | Video 03:04
İzmir'de 4. kattan düşen kadın hayatını kaybetti | Video 06.01.2021 | 08:22
İstanbul Küçükçekmece’de bir otoparkın çay ocağına silahlı saldırı: 1 yaralı | Video 03:01
İstanbul Küçükçekmece’de bir otoparkın çay ocağına silahlı saldırı: 1 yaralı | Video 06.01.2021 | 08:22
Son dakika! Adana’da FETÖ operasyonu: 11 gözaltı kararı | Video 01:03
Son dakika! Adana’da FETÖ operasyonu: 11 gözaltı kararı | Video 06.01.2021 | 08:34
İzmir'de şarampole uçan otomobil, takla atarak sokağa düşme anı kamerada | Video 02:09
İzmir'de şarampole uçan otomobil, takla atarak sokağa düşme anı kamerada | Video 06.01.2021 | 08:29
Ankara’da biber gazı ve beyzbol sopasıyla kuyumcu soyan 2 kişi yakalandı | Video 03:16
Ankara’da biber gazı ve beyzbol sopasıyla kuyumcu soyan 2 kişi yakalandı | Video 06.01.2021 | 08:22
Gece yarısı Adana’da film sahnelerini aratmayan 50 kilometrelik kovalamaca kamerada | Video 02:14
Gece yarısı Adana’da film sahnelerini aratmayan 50 kilometrelik kovalamaca kamerada | Video 06.01.2021 | 08:22
TRT EBA TV canlı yayın izle! EBA TV 6 Ocak 2021 Çarşamba ilkokul, ortaokul, lise ders programı yayın saatleri bütün sınıflar 00:32
TRT EBA TV canlı yayın izle! EBA TV 6 Ocak 2021 Çarşamba ilkokul, ortaokul, lise ders programı yayın saatleri (bütün sınıflar) 06.01.2021 | 06:59
TRT EBA TV izle! 6 Ocak Çarşamba Ortaokul, İlkokul, Lise dersleri 'Uzaktan Eğitim' canlı yayın: EBA TV ders programı | Video 00:32
TRT EBA TV izle! (6 Ocak Çarşamba) Ortaokul, İlkokul, Lise dersleri 'Uzaktan Eğitim' canlı yayın: EBA TV ders programı | Video 06.01.2021 | 06:41
Antalya'da yağmurdan ıslanan köpeğe, polis şefkati | Video 00:30
Antalya'da yağmurdan ıslanan köpeğe, polis şefkati | Video 05.01.2021 | 17:22
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk şehit Eren Bülbül’ün mezarını ziyaret etti | Video 02:43
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk şehit Eren Bülbül’ün mezarını ziyaret etti | Video 05.01.2021 | 17:15
Van’da yediği balon balığından zehirlenen kişi hayatını kaybetti | Video 02:41
Van’da yediği balon balığından zehirlenen kişi hayatını kaybetti | Video 05.01.2021 | 16:27
Antalya'da vince bağlı 30 metre yükseklikteki otomobilde tehlikeli çekim | Video 00:40
Antalya'da vince bağlı 30 metre yükseklikteki otomobilde tehlikeli çekim | Video 05.01.2021 | 16:33
Şehit Fethi Sekin'in mesai arkadaşlarından kortej | Video 02:09
Şehit Fethi Sekin'in mesai arkadaşlarından kortej | Video 05.01.2021 | 16:27
Bilecik'te 81 yaşındaki dedesini öldüren torun tutuklandı | Video 00:34
Bilecik'te 81 yaşındaki dedesini öldüren torun tutuklandı | Video 05.01.2021 | 16:31

Rize'de küçük yaşta yakalandığı, babası ile 3 kardeşini kaybettiği tifo salgınından kurtulan Emine Ayhan (105) şimdi de koronavirüsü yenmeyi başardı. Emine Ayhan, Aklınızı başınıza alın, dikkat edin. Bu hastalık yüzünden kardeş kardeşi göremez oldu. Kurallara uymazsak sevdiklerimizi kaybederiz? dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Rize'de yaşayan 5 çocuk, 19 torun ile 2 torununun torunu olan Emine Ayhan, 12 yaşındayken tifo salgınına yakalandı. Salgında babası ve 3 kardeşini kaybeden Ayhan, hastalığı yendi. İlerleyen yaşına rağmen dinç olan Emine Ayhan, 3 hafta önce koronavirüse yakalandı. Evde karantinaya alınan Ayhan, virüsü yenmeyi başardı.


Sofrasından doğal hayvansal ürünleri eksik etmediğini anlatan Emine Ayhan, İnek beslerdim, yağ, peynir yapardım. Çarşıdan hiçbir şey almaz, hep ineklerden yaptığım ürünleri yer, yedirirdim. Sonra biz yaşlandık, köyler boşaldı, herkes büyükşehirlere gitti. Şimdi bu hastalık çıktı, geri dönmek istiyorlar köye. Köy hayatı çok kıymetlendi? dedi.


Çocuk yaşta tifo salgını geçirdiklerini anlatan Emine Ayhan, Beni ilk önce tifo tuttu, 12 yaşında dört tane cenaze gördüm. Babam ve 3 kardeşim öldü. Ben ölmedim, benim günüm vardı. Ondan sonra beyin kanaması geçirdim, gene ölmedim. Şimdi korona oldum, bunu da atlattım. Sadece başım ağrıdı, başka bir şikayetim olmadı, şimdi iyiyim. Ama korktum tabi ki, korkmaz olur musun can tatlıdır. Gene yağ, minci, bal, bir de kavurma yedim, şükür atlattım. Bunların faydası oluyor. 105 yaşına geldim. Artık çok hareket edemiyorum, namazımı kılamıyorum, ona çok üzülüyorum diye konuştu.


"AKLINIZI BAŞINIZA ALIN"
Vatandaşları uyaran Emine Ayhan, Aklınızı başınıza alın, dikkat edin. Bu hastalık yüzünden kardeş kardeşi göremez oldu. Eğer kurallara uymazsak sevdiklerimizi kaybederiz? dedi.


"ÇOK KORKTUK"
Test sonuçları pozitif çıkınca önce kayınvalidesi için endişelendiklerini söyleyen Asiye Ekşioğlu da, Önce ben hasta oldum, tüm vücudumu saran ağrılarla uğraştım. Sonra kayınvalidem hastalandı. Çok korktuk ama şükür çok hafif atlattı, baş ağrısı ve halsizliği oldu. Ilık suya bal koyup içtik, kemik suyu çorbası, ıhlamur, mandalina ağırlıklı beslendik. O yaşlıydı, ?bizden ona geçti, bir şey olur mu ?diye vicdan azabı çektik. Sizlerde hastalığı sevdiklerinize bulaştırıp vicdan azabı çekmek istemiyorsanız dikkatli ve tedbirli olun. Tedbirsizliğimiz yüzünden sevdiklerimizin acısını yaşamayalım? dedi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA