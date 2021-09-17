Video Yaşam Rusya’dan Atatürk’e, Atatürk’ten Erzincan Lisesi’ne tarihi miras "piyano" | Video

Rusya’dan Atatürk’e, Atatürk’ten Erzincan Lisesi’ne tarihi miras "piyano" | Video

Rusya’dan Atatürk’e, Atatürk’ten Erzincan Lisesi’ne tarihi miras
17.09.2021 | 14:51

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Erzincan Lisesi, Atatürk’e hediye edilmiş tarihi öneme sahip piyonlardan bir tanesine ev sahipliği yapıyor. 1937’de Rusya’dan Atatürk’e hediye edilmiş üzerinde tarihin izlerini barındıran 8 piyanodan bir tanesinin yer aldığı Erzincan Lisesi,1963 mezunlarının bir sınıfı müzeye dönüştürmesiyle piyano ile birlikte çeşitli eserleri de günümüze ulaştırıyor.

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Eski yıllarda kullanılan ders araç gereçleri, öğrenci kayıt defterleri, Atatürk'ün piyanosu, Atatürk'ün vefat ettiği yılda yayınlanan gazetelerin orijinalleri, okulun geçmiş yıllarda kazandığı kupalar ve eskiye dayalı birçok eğitim materyallerinin yer aldığı müzede okulun tarihi geçmişine ışık tutulmasının yanı sıra geçmiş yıllardaki eğitim ve öğretimin nasıl yapıldığına ilişkin bilgilerde veriliyor.

Tarihi lise olarak anılan Erzincan Lisesi'nin Okul Müdürü İbrahim Salar, bu tür tarihi değerlerin korunması gerektiğine dikkat çekerek, "Okullar, kurumlar tarihi ile yaşıyor. Şairin dediği gibi geçtiğimiz yıllarda ki parlak aynalar geleceğimizi yansıtıyor muhakkak. Erzincan Lisesi özelinde değerlendirdiğimizde, 1973 liseler arası futbol turnuvasında okulumuzun Türkiye birinciliğini alması, Avrupa şampiyonluğu ve Dünya dereceleri alması, bilgi yarışmalarında Türkiye'de birinci olması örnek verilebilir. Biz anlatılanlara ve fotoğraflara göre değerlendirmeler yapıyoruz. Arkamızda gördüğünüz piyano için mezunlarımızın verdiği bilgileri göre bize anlatılanlar şöyle; Mustafa Kemal Atatürk'e 8 adet piyano geliyor. Mustafa Kemal Atatürk ise Rusya'dan gelen bu piyanoları 8 vilayete dağıtıyor. Bunlardan bir tanesi de Erzincan vilayet makamı. Erzincan vilayet makamına gelen bu piyano bir süre valilikte durduktan sonra burada ki dönemin sanatkar öğretmenlerine mütevelli olarak Erzincan Lisesi'ne gönderiliyor. 1970'li yıllarda çok yoğun olarak kullanılan bu piyano daha sonra maalesef depolara atılıyor. Arkadaşlarımız daha sonraki süreçte piyanoyu toparladılar. Erzincan Üniversitesi akademisyenlerince bu piyano restore edildi. Ve esnaf arkadaşımız ricamız üzerine bu şekilde koruma altına aldı. Bu tür değerleri korumak lazım bu anlamda Erzincan Lisesi'nin zengin bir kültürü var. Bunun için çok mutluyuz." dedi.

Erzincan Lisesinde öğrenim gören öğrenciler ise," Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hediye edilen bu piyanonun bizim okulumuzda olmasından gururu ve mutluluk duyuyoruz. Türkiye'de 8 tane bulunan piyanolardan bir tanesi bizim okulumuzda şu anda. Herkesin görebilmesi için okulumuzun girişinde yer alıyor. Herkes gelip izleyebilir." ifadelerini kullandılar.

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