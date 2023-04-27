Sağanak ile gelen taşkın araçları böyle sürükledi | Video
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış sonucu meydana gelen taşkın bazı araçları sürükledi. Taşkında bir kaç araç zarar gördü.
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