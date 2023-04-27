Video Yaşam Sağanak ile gelen taşkın araçları böyle sürükledi | Video
Sağanak ile gelen taşkın araçları böyle sürükledi | Video

Sağanak ile gelen taşkın araçları böyle sürükledi | Video

27.04.2023 | 09:39

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış sonucu meydana gelen taşkın bazı araçları sürükledi. Taşkında bir kaç araç zarar gördü.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından akşam saatlerinde ilçe merkezinde yoğun sağanak yaşandı. Sağanak nedeniyle kentteki bir dere taştı, derenin bulunduğu sokakta bazı araçların sürüklenmesine neden oldu. Taşkın sonucu birkaç araçta ve bodrum katlarındaki evlerde hasar oluştu. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak da ilçeye giderek incelemelerde bulundu. Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Akşam saatlerinde Bigadiç İlçemizde yaşanan aşırı yağış nedeniyle meydana gelen taşkın olayına belediye, itfaiye ve AFAD ekiplerimiz tarafından hızlı şekilde yapılan müdahaleyi yerinde takip ettik" ifadelerinde bulundu.

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