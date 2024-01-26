Video Yaşam Sahte araç kiralama sitesiyle 111 bin 400 liralık dolandırıcılığa 28 gözaltı | Video
Sahte araç kiralama sitesiyle 111 bin 400 liralık dolandırıcılığa 28 gözaltı | Video

Sahte araç kiralama sitesiyle 111 bin 400 liralık dolandırıcılığa 28 gözaltı | Video

26.01.2024 | 10:37

İZMİR merkezli 10 ilde, eş zamanlı operasyonda, sahte araç kiralama siteleri hazırlayıp 111 bin 400 TL dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 28 şüpheli gözaltına alındı.

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, sahte araç kiralama sitelerinden nitelikli dolandırıcılık yaptıkları belirlenen kişilere yönelik soruşturma başlattı. Ekipler, söz konusu sahte siteleri açan kişilerin tespit edilip yakalanması için çalışma yaptı. Şüphelileri ve kaldıkları adresleri tespit eden ekipler, bugün, sabah saatlerinde İzmir, İstanbul, Batman, Balıkesir, Diyarbakır, Edirne, Iğdır, Samsun, Trabzon ve Van olmak üzere 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. 2 araç kiralama firmasına ait internet sitesinin benzerlerini hazırladıkları ve bu sitelerden araç kiralama ücreti aldıkları mağdurları dolandırdığı tespit edilen 28 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin, irtibat bilgisi olarak sahte internet sitesine yabancı kişilerin kimlik bilgileriyle açılan GSM hatlarını kullandığı tespit edildi.

16 KİŞİ ŞİKAYETÇİ OLDU
Mağdurların sahte siteye tıkladığında GSM hattıyla dolandırıcılarla iletişime geçip WhatsApp'tan yazışma yaptığı, IBAN numaralarına para transferi gerçekleştirdikten sonra araçlarının temin edilmediği anlaşıldı. Şüphelilerin ATM'lerle para çektiği, SGK kayıtları ile banka hesaplarına gelen paraların mali profilleriyle uyuşmadığının tespit edildiği de kaydedildi. Bu kapsamda şikayetçi olan 16 mağdurun toplam 111 bin 400 TL dolandırıldığı belirtildi. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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