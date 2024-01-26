Sahte araç kiralama sitesiyle 111 bin 400 liralık dolandırıcılığa 28 gözaltı | Video
İZMİR merkezli 10 ilde, eş zamanlı operasyonda, sahte araç kiralama siteleri hazırlayıp 111 bin 400 TL dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 28 şüpheli gözaltına alındı.
16 KİŞİ ŞİKAYETÇİ OLDU
Mağdurların sahte siteye tıkladığında GSM hattıyla dolandırıcılarla iletişime geçip WhatsApp'tan yazışma yaptığı, IBAN numaralarına para transferi gerçekleştirdikten sonra araçlarının temin edilmediği anlaşıldı. Şüphelilerin ATM'lerle para çektiği, SGK kayıtları ile banka hesaplarına gelen paraların mali profilleriyle uyuşmadığının tespit edildiği de kaydedildi. Bu kapsamda şikayetçi olan 16 mağdurun toplam 111 bin 400 TL dolandırıldığı belirtildi. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:07
00:56
Bursa'da 45 kaçak göçmen ve 2 organizatör kıskıvrak yakalandı | Video 26.01.2024 | 10:33
02:37
Şanlıurfa’da buğday yüklü tır devrildi: 1 yaralı | Video 26.01.2024 | 10:29
04:36
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 26 Ocak 2024 Cuma atv izle! | Video 26.01.2024 | 10:32
02:18
Para vermeyen ağabeyinin iş yerini tiner döküp yaktı | Video 26.01.2024 | 10:06
06:58
03:54
Kamyonetteki sileceği sökerek çaldı | Video 26.01.2024 | 10:06
04:44
02:01
06:01
Sibirya’dan göç eden yeşilbaşlı ördekler Bayburt’u sevdi | Video 26.01.2024 | 08:45
02:11
Beylikdüzü’nde elektrik kablolarına takılan tır, 3 direği yamulttu | Video 26.01.2024 | 09:19
02:25
Pendik'te otomobil evin bahçe duvarına çarptı: 2 yaralı | Video 26.01.2024 | 09:03
00:44
Gaziantep'te MİT destekli uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı 26.01.2024 | 09:07
01:08
9 ilde Sibergöz-18 operasyonu: 28 şüpheli yakalandı | Video 26.01.2024 | 08:56
03:17
Kastamonu’da otobüs devrildi: 6 ölü, 33 yaralı | Video 26.01.2024 | 08:45
08:22
Kastamonu'da otobüs kazası! 6 ölü, 32 yaralı... Olay yerinden ilk görüntüler 26.01.2024 | 08:04
02:59
Vicdansızlığın böylesi: Torba içine koyulan köpek ölüme terk edildi 25.01.2024 | 23:16
00:32
Sinop’ta korkutan yangın 25.01.2024 | 22:14
02:04
5.2’lik depremde Malatya’da bazı evlerin dış cephelerinde ayrışmalar oldu 25.01.2024 | 20:04
05:31
Türk bayrağını bıçakla kesen şahıs yakalandı | Video 25.01.2024 | 14:58