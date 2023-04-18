Sahte evraklarla başvuru yaptılar… Suçüstü yakalandılar

İstanbul’da çifte “Organ Ticareti” operasyonu düzenlendi. Kendilerini akraba olarak gösteren sahte evraklarla “Böbrek Nakli” için iki ayrı özel hastaneye başvuran altı kişi gözaltına alındı. Suudi Arabistan ve Burkina Faso uyruklu İki kişinin böbreklerini 10 bin Dolar ve dört bin Euro karşılığında satmaya çalıştıkları tespit edildi.