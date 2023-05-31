Sahte pasaport çetesi çökertildi… Yüzlerce sahte belge ele geçirildi
İstanbul’da düzenlenen operasyonda imal ettikleri sahte pasaport, sahte vize ve sahte kimlikleri satan üç kişi yakalandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:47
Sahte pasaport çetesi çökertildi… Yüzlerce sahte belge ele geçirildi 31.05.2023 | 09:39
08:18
Galatasaray şampiyonluğu Florya’da taraftarıyla kutladı | Video 31.05.2023 | 08:40
03:06
01:46
02:25
Sağanak yağış nedeniyle dere taştı | Video 30.05.2023 | 01:32
01:00
Ankara Sıhhiye göle döndü! "Mansur Yavaş nerede?" | Video 30.05.2023 | 16:50
04:34
03:14
01:41
Rögar kapağı otomobili böyle savurdu | Video 30.05.2023 | 16:02
00:53
Balyanoz Koyu'nda yılan paniği | Video 30.05.2023 | 16:02
00:41
Nehre düşen kadın böyle kurtarıldı | Video 30.05.2023 | 16:02
10:06
Hacı adayları Üsküdar'da düzenlenen programla uğurlandı | Video 30.05.2023 | 14:51
01:25
İzmir’i yine sağanak vurdu, manzara değişmedi | Video 30.05.2023 | 14:51
00:19
02:16
Okulda fenalaşan 6 yaşındaki Hiranur, hastanede hayatını kaybetti | Video 30.05.2023 | 14:03
00:45
01:52
Kırmızı ışıkta bekleyen otomobile böyle çarptı: 1’i çocuk 4 yaralı | Video 30.05.2023 | 13:26
05:23
01:19
İstiklal Caddesi'nde bayıltan dayak | Video 30.05.2023 | 12:29