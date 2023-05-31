Sahte pasaport çetesi çökertildi… Yüzlerce sahte belge ele geçirildi 31.05.2023 | 09:39 İstanbul’da düzenlenen operasyonda imal ettikleri sahte pasaport, sahte vize ve sahte kimlikleri satan üç kişi yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

"Resmi Belgede Sahtecilik" operasyonunu İstanbul Emniyeti Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. Fatih İlçesi'nde sahte pasaport, sahte vize ve sahte kimlik imal edilen bir adrese yapılan baskında yabancı uyruklu İ.K.. A.Z. ve B.A.M. isimli üç kişi gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda kart yazıcı cihazı, lamine kaplama cihazı, mor ışık cihazı, iki dizüstü bilgisayar, tarayıcı, lambader, iki yazıcı, lazer kaplama ve markalama cihazı, NFC cihazı, led ışık cihazı, 102 adet farklı ülkelere ait pasaport, 11 adet farklı ülkelere ait kimlik kartı, 200 adet farklı ülkelere ait vize, 180 adet farklı ülkelere ait pasaport yaprağı ve üç cep telefonu ele geçirildi. İ.K. ve B.A.M. isimli iki kişi "Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan tutuklandı. Diğer şüpheli ise "Adli Kontrol" kararlarıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.