Video Yaşam Şanlıurfa’da aranan 12 şüpheli yakalandı | Video
Şanlıurfa’da aranan 12 şüpheli yakalandı | Video

Şanlıurfa’da aranan 12 şüpheli yakalandı | Video

04.03.2024 | 14:53

Şanlıurfa'da gerçekleştirilen güvenli şehir uygulamalarında aranan 12 şüpheli yakalandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde aranan şahısların yakalanması, suç ve suç unsurlarının tespiti ve önlenmesine yönelik başlatılan çalışmalar sürüyor. Ekiplerce yapılan güvenli şehir uygulamalarında, 14 bin 851 şahıs sorgulanarak 2 bin 864 araç kontrol edildi. Denetimlerde aranan 12 şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda ise 3 kurusıkı tabanca, 1 ruhsatsız tüfek ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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