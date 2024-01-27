Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonunda 12 gözaltı | Video
Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:27
07:55
32 haftalık hamile kadın minibüste doğum yaptı! | Video 27.01.2024 | 10:06
00:42
Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonunda 12 gözaltı | Video 27.01.2024 | 10:05
00:38
Jandarma uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı | Video 27.01.2024 | 09:58
00:34
Menderes açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem | Video 27.01.2024 | 09:31
00:19
Kütahya’da silah taciri 37 kurusıkı tabanca ile yakalandı | Video 27.01.2024 | 09:30
02:30
Meteoroloji saat vererek uyardı: 26 il için kar ve yağmur alarmı! | Video 27.01.2024 | 09:41
01:10
300 milyon TL transfer yapan bahis çetesi çökertildi: 10 tutuklama | Video 27.01.2024 | 09:30
00:29
Aydınlatma direğine çarpan cip yan yattı: 6 yaralı | Video 27.01.2024 | 09:30
03:08
Pendik’te takla atan otomobil hurda yığınına döndü: 3 yaralı | Video 27.01.2024 | 08:42
03:01
Isparta’da evde çıkan yangın paniğe neden oldu | Video 27.01.2024 | 08:42
00:44
Ankara'da çok sayıda kaçak araç parçası ele geçirildi | Video 27.01.2024 | 08:44
01:25
00:51
Antalya’da 3,5 ton sahte zeytinyağı ele geçirildi | Video 26.01.2024 | 16:42
02:19
Karlı Kapadokya manzarası mest etti | Video 26.01.2024 | 16:06
02:22
Cenaze yakınlarını taşıyan otobüs devrildi: 20 yaralı | Video 26.01.2024 | 15:39
04:56
Pendik'te pil üretim atölyesinde patlama kamerada | Video 26.01.2024 | 15:30
00:56
Mersin otobanında kamyon kazası: 1 ölü, 1 yaralı | Video 26.01.2024 | 15:20
01:48
Cenaze yakınlarını taşıyan otobüs devrildi: 20 yaralı | Video 26.01.2024 | 14:58
01:32
Diyarbakır'da kamyonetin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı | Video 26.01.2024 | 12:00