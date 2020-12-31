SBK Holding şüphelileri adliyeye sevk edildi | Video
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SBK Holding’e düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından SBK Holding'e düzenlenen "Kara Para" operasyonunda yakalanarak gözaltına alınan şüphelilerin İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemleri tamamlandı. 11 şüpheli Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.