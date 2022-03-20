Video Yaşam Seda Sayan ve 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten aşka geldi! İkiliden romantik dans! | Video
Seda Sayan ve 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten aşka geldi! İkiliden romantik dans! | Video

Seda Sayan ve 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten aşka geldi! İkiliden romantik dans! | Video

20.03.2022 | 15:20

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Köprüden geçen sokak köpeğine güvenlik konvoyu | Video 03:55
Köprüden geçen sokak köpeğine güvenlik konvoyu | Video 20.03.2022 | 16:37
Öğrenciler Sokak Hayvanları Bakımevini ziyaret etti | Video 01:42
Öğrenciler Sokak Hayvanları Bakımevini ziyaret etti | Video 20.03.2022 | 16:37
Teyzesi gözyaşlarına boğuldu! Otel odasında şüpheli şekilde ölü bulunan Nuray’ın cenazesi teslim alındı | Video 04:14
Teyzesi gözyaşlarına boğuldu! Otel odasında şüpheli şekilde ölü bulunan Nuray'ın cenazesi teslim alındı | Video 20.03.2022 | 16:29
Bolu Dağı Tüneli’ndeki zincirleme kazada bacakları kopan genç hastanede hayatını kaybetti | Video 03:13
Bolu Dağı Tüneli'ndeki zincirleme kazada bacakları kopan genç hastanede hayatını kaybetti | Video 20.03.2022 | 14:39
Seda Sayan ve 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten aşka geldi! İkiliden romantik dans! | Video 00:49
Seda Sayan ve 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten aşka geldi! İkiliden romantik dans! | Video 20.03.2022 | 15:20
İstanbul’da kar taşıyan bulutların boğaz’dan geçişi kamerada | Video 00:41
İstanbul'da kar taşıyan bulutların boğaz'dan geçişi kamerada | Video 20.03.2022 | 14:32
Tekirdağ’da torbacı operasyonu: 2 kişi tutuklandı | Video 01:40
Tekirdağ'da torbacı operasyonu: 2 kişi tutuklandı | Video 20.03.2022 | 13:59
Göcek’te orman yangını çıktı | Video 00:19
Göcek’te orman yangını çıktı | Video 20.03.2022 | 14:22
Görenler inanamadı! Dünyanın ilk beyin ameliyatı 10 bin 500 yıl önce Aksaray’da yapılmış | Video 07:47
Görenler inanamadı! Dünyanın ilk beyin ameliyatı 10 bin 500 yıl önce Aksaray’da yapılmış | Video 20.03.2022 | 13:20
Doğu Ekspresi çığ düşmesi sonucu yolda kaldı | Video 01:09
Doğu Ekspresi çığ düşmesi sonucu yolda kaldı | Video 20.03.2022 | 13:23
Kardan Atatürk büstü yaptı | Video 01:06
Kardan Atatürk büstü yaptı | Video 20.03.2022 | 13:16
Tunceli’de yaban keçileri ve yiyecek arayan ayı görüntülendi | Video 01:05
Tunceli’de yaban keçileri ve yiyecek arayan ayı görüntülendi | Video 20.03.2022 | 13:12
Kayseri’de vatandaşlara Alzheimer’i anlattılar | Video 09:15
Kayseri'de vatandaşlara Alzheimer'i anlattılar | Video 20.03.2022 | 12:58
Erzurum’da ağaçta donan kuş asılı kaldı | Video 01:16
Erzurum'da ağaçta donan kuş asılı kaldı | Video 20.03.2022 | 12:40
Motokurye ve abisi tartıştıkları taksiciyi yumrukladı, demir sopayla aracını parçaladı | Video 04:09
Motokurye ve abisi tartıştıkları taksiciyi yumrukladı, demir sopayla aracını parçaladı | Video 20.03.2022 | 12:26
Amatör Lig’de maç bitti, kavga başladı | Video 02:19
Amatör Lig'de maç bitti, kavga başladı | Video 20.03.2022 | 12:26
Demir parçalarını çalan hırsızların rahat tavırları kameraya böyle yansıdı | Video 00:35
Demir parçalarını çalan hırsızların rahat tavırları kameraya böyle yansıdı | Video 20.03.2022 | 12:26
Düğün konvoyu yolu kapattı, sürücüler tepki gösterdi | Video 00:08
Düğün konvoyu yolu kapattı, sürücüler tepki gösterdi | Video 20.03.2022 | 12:26
Çorlu’da kemikleri bulunan Yunus Dönertaş’ın bu sözleri onu fenomen yapmıştı! Ama kafamız nasıl güzel! | Video 02:02
Çorlu'da kemikleri bulunan Yunus Dönertaş'ın bu sözleri onu fenomen yapmıştı! "Ama kafamız nasıl güzel!" | Video 20.03.2022 | 12:04
Sultangazi’de otomobil alev topuna döndü | Video 01:40
Sultangazi'de otomobil alev topuna döndü | Video 20.03.2022 | 11:49

Seda Sayan ve yeni sevgilisi Çağlar Ökten'in yeni bir aşka yelken açması çok konuşulmuştu... Şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, evlilik hazırlığı içinde olduğu 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten'i sahne aldığı mekana giderek izledi. Çift bir ara aşka gelerek birlikte böyle dans etti. O anları Safiye Soyman Instagram'dan "Aşk bu, Allah mesut etsin. Sahneden indi, dans ettiler" notuyla paylaştı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA