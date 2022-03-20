Seda Sayan ve 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten aşka geldi! İkiliden romantik dans! | Video

Seda Sayan ve yeni sevgilisi Çağlar Ökten'in yeni bir aşka yelken açması çok konuşulmuştu... Şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, evlilik hazırlığı içinde olduğu 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten'i sahne aldığı mekana giderek izledi. Çift bir ara aşka gelerek birlikte böyle dans etti. O anları Safiye Soyman Instagram'dan "Aşk bu, Allah mesut etsin. Sahneden indi, dans ettiler" notuyla paylaştı.