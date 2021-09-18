Seda Sayan ve Mehmet Ali Erbil sahnede barıştı! Mehmet Ali Erbil’den Seda Sayan’a övgü dolu sözler! | Video
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Bir süredir sağlık problemleri ile mücadele eden ve tedavi süreci tamamlandıktan sonra eski sağlığına kavuşan Mehmet Ali Erbil, arasının bir süredir bozuk olduğu ünlü şarkıcı Seda Sayan’ın sahnesine konuk oldu. Bugün Seda Sayan’ın Kuruçeşme’de verdiği konserde sahneye çıkan Mehmet Ali Erbil, buzları eritti. Ünlü şarkıcı, şovmene “Seni seviyorum” derken, ünlü şovmen ise “her yeri pespembedir. Pembe mutlum benim” ifadelerini kullandı. Gecede ayrıca Seda Sayan’ın dansı da sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer aldı. İşte gecede yaşananlar…