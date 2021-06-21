Şehidin son videosu yürek dağladı: Ölürsek cennet bizim, kalırsak vatan | Video
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Pençe-Yıldırım Harekatı kapsamında, Irak'ın kuzeyinde terör örgütü mensupları tarafından yapılan güdümlü füze saldırısı sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Ali Akın’ın (23) şehit olmadan 45 gün önce mevzide beklerken devresi ile birlikte çektiği videosu yürekleri dağladı. Videoda şehit Akın’ın, ‘Ölürsek cennet bizim kalırsak vatan’ sözleri dikkat çekti.