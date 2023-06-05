Sel tehlikesi yaşayan ilçede okullar tatil edildi | Video
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde gece saatlerinde etkili olan şiddetli sağanak sebebiyle okullar 1 gün tatil edildi.
İlçede bulunan okullar ise alınan önlemler çerçevesinde tatil edildi. İlçede bulunan ekipler ise iş köprülerin altını tıkayan tomruklar ve benzeri malzemeler ise iş makineleri ile kaldırarak sel yaşanmasını önlemeye çalışıyor. İlçede yağış ise etkisini devam ettiriyor.
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