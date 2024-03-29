Selektör yaptı diye önünü kesti, yumruk attı | Video 29.03.2024 | 06:02 Ankara'da bir taksici, kendisine 'selektör' yapan otomobil sürücüsünün önünü kesti. Taksici, önünü kestiği otomobilin Libya uyruklu sürücüsüne yumruklu saldırı girişiminde bulunurken, o anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, akşam saatlerinde Turan Güneş Bulvarı yakını, Hollanda Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, otomobil sürücüsü, önünde ilerleyen taksiye 'selektör' yaptı. Duruma öfkelenen taksi şoförü ise otomobilin önünü keserek, 'niye selektör atıyorsun' diyerek bağırmaya başladı. İkili arasında tartışma çıkarken taksici, Libya uyruklu otomobil sürücüsüne yumruk atmaya çalıştı. Öte yandan o anlar ise çevrede bulunan kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.