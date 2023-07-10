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Servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı | Video

Servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı | Video

10.07.2023 | 09:38

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada servis minibüsü ile otomobil çarpıştı; 4 kişi yaralandı.

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Kaza 07.30 sıralarında İnegöl-Yenişehir yolu üzeri Mobilya İhtisas OSB kavşağı mevkiinde meydana geldi. İnegöl'den aldığı yolcuları Mobilya İhtisas OSB'deki bir mobilya fabrikasına taşıyan sürücü Muhammed Altun (30) yönetimindeki servis minibüsü, önünde seyreden Şerife Nur Bodur(19) yönetimindeki otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil yağmur suyu kanalına düşüp istinat duvarına çarparak durabildi. Kaza sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza yerine 112, Jandarma ve İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan kadın sürücü ekiplerce kurtarıldı. Kaza sonucu yaralanan sürücüler ile servis aracında bulunan işçiler Muhammed Ali Aktürk(19) ve Halil Şahin(39), ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma Komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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