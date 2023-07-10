Servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı | Video
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada servis minibüsü ile otomobil çarpıştı; 4 kişi yaralandı.
Jandarma Komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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