Ses sitemine zulalanan esrar, polise takıldı! | Video

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Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri tarafından, durdurulan bir kargo kamyonunda bulunan ses sistemi içerisine zulalanmış 1 kilo 620 gram Esrar ele geçirildi.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri, alınan duyum ve yapılan istihbari çalışmalar sonucu, kargoya verilerek sevk edilmek istenen yüklü miktarda uyuşturucu madde olduğuna dair duyumlara ulaşıldı.
Alınan duyumlar üzerine yapılan takip sonucu, TEM Otoyolu üzerinde durdurulan kargo kamyonunda yapılan aramalarda, ses sistemi içerisine gizlenmiş 1 kilo 620 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.
Polis ekipleri, ses sistemini kargoya veren şüphelinin yakalanması için çalışma başlattıtken, olayla ilgili genişçaplı soruşturma başlatıldı.