Sevgilisi Seçil Çiftçi vahşice öldürmüştü! Semih Sevgi'nin son paylaşımı ortaya çıktı | Video
Korkunç olay İstanbul'da meydana geldi. Ormanlık alanda bir erkeğe ait ceset bulundu. Cansız bedenin Semih Sevgi'ye ait olduğu tespit edildi. Sevgi'nin eski sevgilisi model ve şarkıcı Seçil Çiftçi ise gözaltına aldı. Çiftçi, sorgusunda kan donduran cinayeti itiraf etti.
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