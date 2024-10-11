Seydikemer'de çobanlar suya kavuştu

İl genelinde hayvancılık yapan yetiştiriciler için çayır mera ıslah projelerini aralıksız sürdüren Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Seydikemer Dere Mahallesi Çiftlik mevkiindeki mera alanında, sondaj ve sıvat çalışması başlattı. Yıllardır susuz olan çobanların sorunu çözüldü.