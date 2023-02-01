Video Yaşam Şifreli haberleşen uyuşturucu çetesi çökertildi: “Abaküs” operasyonunda 5 tutuklama | Video
Şifreli haberleşen uyuşturucu çetesi çökertildi: “Abaküs” operasyonunda 5 tutuklama | Video

Şifreli haberleşen uyuşturucu çetesi çökertildi: “Abaküs” operasyonunda 5 tutuklama | Video

01.02.2023 | 12:58

Diyarbakır’da kendi aralarında şifreli haberleşerek uyuşturucu sevkiyatı yapan çete “Abaküs” operasyonu ile çökertildi.

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Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde yer alan Motosikletli Yunus Timleri, devriye görevi sırasında şüphe üzerine S.Ç.'nin kullandığı otomobili durdurdu. Üst aranırken spora gittiğini söyleyip, panikleyen S.Ç.'nin otomobilinde polis detaylı bir arama gerçekleştirdi. Araçta spor çantanın içerisinde 25 kilo skunk bulundu. Polis, gözaltına aldığı S.Ç.'nin ifadeleri üzerine "Abaküs" operasyonu başlattı. Operasyonda, uyuşturucu çetesi üyesi oldukları A.Ü., S.T. V.A. ve S.K. de gözaltına alındı.

Yapılan çalışmalar sonucu, liderliğini S.Ç.'nin yaptığı uyuşturucu çetesi üyelerinin esrar yapımında kullanılan Hint keneviri yetiştirdikleri tespit edildi. Çete üyelerinin sorgularının ardından polis, Hint kenevirlerini bulup imha etti. İfade işlemleri için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülen 5 kişinin kendi aralarında 'Spora gidiyorum, spordan geliyorum' diye şifreli konuştukları, dikkat çekmemek için de uyuşturucuyu spor çantalarında taşıdıkları belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, Hakkâri'nin Yüksekova ilçesi kırsalındaki operasyon kapsamında da, bir çuval içerisinde toplam 8 paket halinde 6 kilo 680 gram eroin ile 4 kilo 220 gram afyon sakızı olmak üzere toplam 10 kilo 900 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

BİR AYDA 88 OPERASYON
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, son bir ayda 88 operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda, 453 kişi yakalandı. İfadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen 37 kişi serbest bırakılırken, 14 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 92 kişi ise tutuklandı. Operasyonlarda, 184 kilo 818,83 gram skank maddesi, 27 kilo 993,37 gram esrar ve türevleri, toplam 212 kilo 812,20 gram kenevir türevleri, 1 kilo 870,99 gram kokain maddesi, 1 kilo 551,94 gram metamfetamin maddesi, 46,06 gram eroin, 256 adet sentetik hap, 123 adet ecstasy, 6 adet hassas terazi, 1 av tüfeği, 8 tabanca, 86 tabanca fişeği ele geçirildi.

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