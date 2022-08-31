Silahlar ve mermiler çelik kasadan çıktı! 36 kilo zehirle suçüstü | Video

İstanbul’da bir uyuşturucu madde satıcısı yakalanarak gözaltına alındı. 36 kilo 580 gram Esrar maddesi ele geçirildi. Bir çelik kasada iki ruhsatsız tabanca ve 43 mermi bulundu. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Bayrampaşa İlçesi'ndeki bir adrese "Uyuşturucu" operasyonu düzenledi. Bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.



Adreste yapılan aramalarda 36 kilo 580 gram Esrar maddesi, iki ruhsatsız tabanca, 43 mermi, paketlenerek satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan bir hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 84 bin 150 lira, 200 dolar ve dört bin 750 euro nakit para ele geçirildi.



Silahlar ve mermiler baskın düzenlenen adresteki çelik kasada bulundu. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı. Gözaltına alınan ve yasal işlemlerinin ardından "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.