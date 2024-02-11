Silahlı kavgada yaralanan şahıs hayatını kaybetti | Video 11.02.2024 | 16:23 Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2’si yoldan geçen olmak üzere yaralanan 3 kişiden 1'i hayatını kaybetti. VİDEO DEVAM EDİYOR

İlçenin Gazi Caddesi'nde iki grup arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu, taraflardan Mehmet Faruk Barut(51) ile o sırada yoldan geçen A.U.B.(37) ve M.M.B.(70) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ağır yaralı olarak Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Barut, hayatını kaybetti.