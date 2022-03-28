Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:23
01:50
Gece yarısı evi böyle kurşunladılar | Video 28.03.2022 | 13:14
03:18
İstanbul’da kirli hava ve sis böyle görüntülendi | Video 28.03.2022 | 12:52
04:33
Şile'de denizin renginin kahverengiye döndüğü anlar görüntülendi | Video 28.03.2022 | 12:21
01:41
Otomobilin çarpmasıyla kadının metrelerce savrulduğu kaza kamerada | Video 28.03.2022 | 12:38
00:18
Eskişehir'de meydan dayağı kameraya yansıdı | Video 28.03.2022 | 10:44
01:34
01:01
Isparta’da tarihi eser operasyonu: 4 gözaltı | Video 28.03.2022 | 12:16
01:23
İstanbul'da uyuşturucu suçundan aranan 36 şüpheli yakalandı | Video 28.03.2022 | 12:20
00:59
00:37
Sakarya'da düğün sonrası kavga çıktı! Yumruklar havada böyle uçuştu | Video 28.03.2022 | 11:58
02:41
01:40
Radyocu cinayetine ağırlaştırılmış müebbet | Video 28.03.2022 | 11:22
12:53
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 28 Mart 2022 Pazartesi atv izle! | Video 28.03.2022 | 10:41
00:50
Düğün konvoyunda makas atıp trafikte terör estirdiler | Video 28.03.2022 | 11:22
01:25
02:31
Taksicileri canından bezdiren soyguncu böyle yakalandı | Video 28.03.2022 | 10:45
00:20
Kapalıçarşı’da pes dedirten cep telefon hırsızlığı kamerada | Video 28.03.2022 | 10:45
00:18
Ağva'da derelerden akan çamurlu su nedeniyle denizin bir bölümü kahverengi oldu.
BİR TARAF YEŞİL, BİR TARAF KAHVERENGİ
Ailesiyle birlikte Ağva'ya geldiğini söyleyen bir kişi, Çok güzel bir manzara, farklı renkler var denizde. Bir tarafta nehrin getirdiği hafif yeşilimsi, herhalde dağlardan gelen çamurumsu bir renk var. Arkada da masmavi denizin rengi. Çok güzel, rüzgâr da var biraz dedi. Gezmek için Ağva'ya gelen Müjde Özkan, Manzarası çok güzel. Denizin rengi değişmiş bu da sanırım mevsimsel bir durum. Bir taraf yeşil, bir taraf kahverengi. Nehirlerin Karadeniz'e dökülmesi olabilir. Bilimsel olarak sebebini bilmiyorum. Farklı bir manzara olmuş oluyor diye konuştu.
Ağva'da yaşayan Sümbül Yıldız ise Rengi değişmiş. İki derenin birleşimi var burada. Zaman zaman böyle olabiliyor. Önceden de oluyordu. Şuradaki dere çamur gibi akan ve diğer dere birleşince denizi bulandırıyor ifadelerini kullandı.